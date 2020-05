OM : Pour Beye explique pourquoi l’ambition de Villas-Boas ne colle plus avec celle d’Eyraud…

André Villas-Boas devrait sauf surprise quitter l’OM cet été. Le club doit avant tout vendre et équilibrer les comptes, alors que le coach portugais veut disposer d’une équipe compétitive en Ligue des Champions…

Sur le plateau du CFC, Habib Beye a livré son analyse de la situation d’AVB dans la phase 2 du projet du président Eyraud…

Marseille aujourd’hui, avec ses finances, ne peut pas offrir à Villas-Boas une équipe performante — Beye

« Ils se mettent le fait tout seul car Zubizarreta est intimement lié à Villas Boas et le coach a réalisé quelque chose d’assez extraordinaire cette saison. Il a fédéré ce groupe, il a fait de cette équipe une équipe performante. C’est un grand club qui retrouve la Ligue des Champions… Le contexte sportif est à mettre en perspective avec le contexte économique que souhaite l’OM. Ils sont plus dans une idée de vendre les cadres et reprendre de l’argent sachant que la politique sportive de Villas-Boas ne serait pas celle-ci. Si André Villas-Boas veut veut une équipe performante pour aller en Ligue des Champions. Marseille aujourd’hui, avec ses finances, ne peut pas lui offrir une équipe performante ». Habib Beye – source : Canal+