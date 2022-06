OM : Longoria continue la restructuration de son organigramme !

Nathalie Nénon-Zimmermann, directrice adjointe, chargée du Marketing et des revenus, va quitter ses fonctions seulement un an après son arrivée dixit l’Equipe.

L’OM de Pablo Longoria est en pleine réorganisation interne. Selon l’Equipe Nathalie Nénon-Zimmerman, chargée du Marketing et des revenus quitte ses fonctions dans ce réaménagement, elle qui avait pourtant obtenu de très bons résultats cette saison, dans le sponsoring et la billetterie. Cette décision prendre effet dans les jours à venir. Pour rappel, après son départ il ne restera plus aucune femme à un poste de direction dans un club de Ligue 1. Pedro Iriondo, directeur de la stratégie et le directeur adjoint, Stéphane Tessier auront donc des prérogatives élargies après son départ.

Prérogative élargies pour Pedro Iriondo et Stéphane Tessier ?

Après les annonces menant à Javier Ribalta comme probable futur directeur sportif, l’ancien du Milan AC, de la Juventus ou encore de Manchester United. Ou encore de la recherche d’un nouveau directeur du centre de formation en la personne de Marco Rotero du FC Valence. Pablo Longoria continue sa restructuration, qu’il avait directement entrepris après sa nomination au poste de Président du club, il y a un an et demi.