Mercato OM : Smpaoli vise un nouveau nom du côté du FC Barcelone ?

L’Olympique de Marseille lorgnerait du côté du FC Barcelone. Après la piste sur l’expérimenté Miralem Pjanic, c’est cette fois une piste menant au jeune Nico Gonzalez, qui plairait beaucoup à Jorge Sampaoli.

Depuis quelques jours court la rumeur que le FC Barcelone vendrait un joueur à l’OM avec un pourcentage important à la revente, comme il l’avait fait l’année passée avec Konrad De La Fuente, mais son nom n’a pas encore fuité. La rumeur Nico Gonzalez aujourd’hui est-elle la même ou seulement une de plus ?

Pour l’instant, on sait que l’OM se serait renseigné pour le très prometteur milieu de terrain catalan. Le média espagnol Sport révèle que Sampaoli serait fan du joueur et le voudrait dans son effectif. A 20 ans, il est apparu à 27 reprises cette saison en Liga, pour 2 buts et 1 passe décisive. Sports révèle qu’il fera la présaison avec l’équipe première du FC Barcelone et que Xavi compterait sur lui si aucune arrivée n’est enregistrée au milieu de terrain, surtout avec le possible départ de Frenkie De Jong.

Le profil parfait pour remplacer Kamara mais à quel prix ?

Pour l’instant, on ne sait si l’OM souhaite un prêt ou un transfert sec, mais le jeune espagnol est évalué à 20 millions d’euros par Transfermarkt et le FC Barcelone en manque de liquidité ne devrait sans doute le laisser partir qu’en cas de très grosses offres.

Même si le profil du joueur correspondrait aux attentes marseillaises. En effet, Nico est polyvalent, il peut jouer à différents postes au milieu de terrain, notamment en numéro 6 où un certain Kamara vient de laisser un trou béant. Il est jeune, technique et sa taille (1m88) est un réel atout à son poste pour s’imposer dans les duels. De quoi, faire rêver les supporters marseillais.

