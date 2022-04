OM Mercato : Une décision de prise pour Mandanda ?

Relégué au rang de doublure par Sampaoli depuis l’arrivée de Pau Lopez, Steve Mandanda aura une décision à prendre à la fin de cette saison concernant son avenir. À 37 ans, le gardien pourrait prendre sa retraite ou être tenté par un dernier défi ailleurs qu’à Marseille.

La concurrence entre Pau Lopez et Steve Mandanda est l’un des gros débats de la saison. Gardien incontournable et incontesté à l’OM depuis près de 15 ans, véritable idole adulé par tout Marseille, le portier de 37 ans a vu cette saison et ce pour la première fois de sa carrière, un concurrent débarquer sur la Canebière : Pau Lopez. L’international espagnol est arrivé l’été dernier, en provenance de l’AS Roma, à la demande de Sampaoli.

Si les deux gardiens partaient avec les mêmes chances de garder la cage phocéenne, l’ex gardien du Betis Séville a vite pris le dessus sur la légende de Marseille et a enchaîné les matchs en championnat et même parfois en coupe. Retrouvant sa place de titulaire seulement en Conference League, « Il Fenomeno » s’est accroché tout au long de la saison mais est définitivement relégué au poste de gardien n°2. Un changement de statut forcément dur à encaisser pour l’ex international français qui pourrait être tenté de quitter le club à la fin de la saison. Selon les informations de l’Équipe, Steve Mandanda considérerai toutes les options pour son avenir mais celui-ci pourrait bien s’inscrire loin de l’OM :

« Il a promis de faire les comptes en fin de saison. Steve Mandanda (37 ans) n’aime guère l’idée d’être une doublure, et considérera toutes les options, de la retraite à un dernier défi ailleurs » L’Équipe (19/04/2022)

Mandanda ou Lopez ? Sampaoli tranche dans le vif !

Titulaire comme depuis le début de la saison en Conference League lors du match aller-retour contre le PAOK, Mandanda a une nouvelle fois montré qu’on pouvait compter sur lui. Pour Sampaoli, pouvoir compter sur deux gardiens de haut niveau doit servir au club et il ne semble pas avoir pris de décision définitive concernant celui qui gardera la cage olympienne pour cette fin de saison :

« On n’a pas encore défini l’équipe pour chacun des postes. Mandanda a très bien joué, et c’est très bien que les deux puissent être compétitifs. Cette compétition interne doit être valorisée et est un atout pour nous. C’est important aussi pour notre style de jeu. Il y a la reconnaissance populaire pour Steve et la grande compétence de Pau. Il ne faut pas oublier ce qu’il a fait pour nous. » Jorge Sampaoli – Source: Conférence de presse d’avant match (16/04/2022)