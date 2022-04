Mercato OM : Longoria a pris une grande décision concernant Luis Henrique !

Difficile de se faire une place dans l’effectif de l’Olympique de Marseille pour Luis Henrique… Selon L’Equipe, la direction lui chercherait une porte de sortie pour cet été.

Recruté sous les ordres d’André Villas-Boas, Luis Henrique a montré de belles choses lors de ses premiers matchs puis s’est totalement éteint. Si ses prestations à l’entraînement ou en match lorsque sa chance lui est donnée ne lui ont pas permis de convaincre Sampaoli, la direction aurait pris une grande décision.

Luis Henrique va quitter l’OM?

En effet, L’Equipe affirme ce mardi que le Brésilien pourrait quitter l’Olympique de Marseille dès cet été. Le club lui chercherait une porte de sortie pour le prochain mercato… Malgré l’absence de Konrad De la Fuente, il n’a pas su profiter des quelques minutes qu’il a obtenu pour s’imposer à gauche.

Sampaoli préfère même jouer sans ailier ou positionner Gerson sur un côté que de mettre l’ancien attaquant de Botafogo sur le terrain. Un premier gros échec pour Pablo Longoria qui semblait avoir pleine confiance en lui en allant le chercher au Brésil.

Henrique, quand je le vois sur le terrain, je ne vois pas son gros potentiel. Ce n’est pas possible — Di Meco

Après le match face à Lyon où il était sur le terrain, Luis Henrique a particulièrement irrité un ancien joueur de l’OM : Eric Di Meco. Présent sur RMC où il est consultant, il a affirmé ne voir aucun potentiel dans ce que propose l’attaquant brésilien.

« Je crois qu’ici à Marseille, il y a quand même une sacrée gueule de bois après ce match (face à Lyon, ndlr). L’OM avait l’impression de maitriser le match pendant une bonne partie. Dembélé est rentré et ça a changé le match. Sampaoli a le défaut de ses qualités. Il tente des trucs et peut être enthousiasmant. Mais Sampaoli, j’ai du mal sur ses compositions d’équipe. Moi quand je vois Luis Henrique sur le terrain et Milik sur le banc, je pleure. Je veux bien que Milik ne soit pas en forme, mais bon… Henrique, quand je le vois sur le terrain, je ne vois pas son gros potentiel. Ce n’est pas possible » Eric Di Meco – Source : RMC