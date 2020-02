OM – [OLYMPIENS] DÉFAITE TACTIQUE DE VILLAS-BOAS

Hèèè ma fouaaa, il fallait bien que nous rencontrions la défaite un jour ou l’autre, il est juste dommage qu’elle soit intervenue dans un stade bien rempli, prêt à faire la fête.



La volonté de tous était de maintenir cette belle avance obtenue par la victoire à Lille dimanche dernier. Mais le football en a décidé autrement. Les choses auraient dû se passer dans un ordre différent, défaite à Lille, et victoire contre Nantes, voilà qui s’accordait bien plus à la logique.



Au fond, voyez-vous, je me demande si la défaite d’aujourd’hui ne prend un peu ses racines dans l’inattendu renversement à Lille. Les nordistes se sont fait planter au moment où leur vigilance baissait, quand ils croyaient avoir le gain du match en main. Les deux mouvements ayant conduit aux buts marseillais furent en tout point réussis. C’est passé par un trou de souris et cela a pu donner l’impression à nos joueurs que leur heure finit toujours par arriver, eux qui marquent souvent en deuxième mi-temps.



Pour autant, les joueurs marseillais n’ont pas été pris en défaut de combativité, mais ils ont clairement manqué d’élan et de folie. Toutefois, si nous voulons être justes, nous devons reconnaître que ce sont des choses qui leur font défaut le plus souvent et que nous ne pouvons nous montrer complètement surpris par leur incapacité à trouver des solutions dans le dispositif de Gourcuff.



Ce à quoi nous avons assisté, d’une certaine façon, c’est à la défaite tactique de Villas-Bias contre son vis-à-vis breton. Le coach portugais l’a implicitement reconnu en conf’ d’après-match, même si Rongier n’a encore pas été au niveau auquel il nous avait habitué. Canal en cours de match afficha même une terrible statistique le concernant, il est le joueur de Ligue 1 ayant le plus tiré sans avoir marqué. Et comme de son côté, Payet fût parfaitement bloqué et empêché dans son expression, Germain qui travailla beaucoup retrouva ses problèmes pour se mettre en position, Benedetto ne fut encore pas approvisionné, quant à Sanson, s’il marqua un très joli but, mangea complètement la feuille en ratant une reprise dans la surface alors qu’il se trouvait en excellente position. Pour finir, Mandanda n’eut pas l’occasion de nous rapporter un ou trois points par un de ces arrêts miracles auxquels il nous avait habitué.



Alors, on ne va pas en faire un fromage. Nos joueurs ont conquis assez de jokers pour ne pas se permettre d’en griller un. Il va juste falloir se remettre un peu en question sans tout envoyer valdinguer. Il faudra néanmoins pour cela que tous y mettent du leur et s’investissent de nouveau tous ensemble. Cette équipe supporte difficilement une motivation, et une forme, morcelées. Ils ne s’en sortiront que tous ensemble, au même niveau d’investissement, ce n’était pas vraiment le cas hier au Stade. Nous ne pouvons pas désespérer qu’ils ne se retrouvent pas bientôt en situation de retrouver ce niveau de performance qui les a portés à cette solide deuxième place.



Aux joueurs désormais de se refaire cette fraîcheur que nous attendons tous.



La saison n’est pas encore terminée, nous avons encore des jokers, si la situation est grave selon Villas-Boas, il y a encore loin du feu.



Rendez-vous vendredi à Nimes.



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert

TBAudibert



