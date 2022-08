Invité à réagir dans l’After Foot sur le mercato de l’Olympique de Marseille, Walid Acherchour ne comprend pas que l’OM balaye toutes les fondations de la saison dernière.

Avec la signature d’Issa Kaboré, l’OM vient d’enregistrer sa 10ème recrue du mercato. Pablo Longoria a annoncé que deux nouveaux joueurs pourraient très prochainement venir garnir encore davantage l’effectif marseillais. Hier soir dans l’After Foot, Walid Acherchour a fait part de son étonnement de voir la direction marseillaise procéder à une refonte quasi-totale de l’effectif. Il émet des réserves sur la cohérence du projet de Pablo Longoria et doute de la présence sur le long terme de Tudor à l’OM.

En 9 ans, Tudor s’est fait virer 9 fois – Walid Acherchour

» Le choix du coach me dérange depuis le début. Le fait de changer d’entraîneur du jour au lendemain, ça ne me plait pas. Ce que je ne comprends pas, c’est un remodelage de l’effectif aussi important. Parmi les titulaires de la saison dernière, Saliba, Kamara et Mandanda sont partis. Gerson, Guendouzi et Payet, on ne sait toujours pas s’ ils feront partis du onze type de Tudor. Et enfin Milik, on ne sait toujours pas s’il sera au club dans 15 jours. Il y a un changement radical dans le club et à deux semaines de la Ligue des Champions, c’est inquiétant. Ils sont cohérents dans les joueurs qu’ils donnent à Tudor, mais ce qui me dérange c’est que Longoria fasse confiance à un entraîneur qui en 9 ans s’est fait virer deux fois. Igor Tudor ce n’est certainement pas le coach le plus stable d’Europe. Tu changes tout pour un coach dont tu n’ai même pas sûr qu’il soit encore au club dans 4 mois. Tu peux essayer d’entamer une histoire de deux ou trois ans avec Sampaoli. C’est ce qu’il voulait, lui. Avec Tudor, je ne suis pas certain que le projet du club s’inscrive dans la durée. Ça fait très peur pour la suite. Je ne comprends pas ce qui se passe actuellement dans ce club. » Walid Acherchour – Source : After Foot (19/08/2022)

Tudor, un coach qui n’aura pas peur de mâcher ses mots

Si Walid Acherchour émet de gros doutes sur la capacité d’Igor Tudor a gérer le vestiaire marseillais, Thierry Henry s’est montré plus mesuré sur Amazon Prime Vidéo. Selon lui, la méthode de l’entraineur Croate peut être risquée avec les joueurs de la nouvelle génération. Il déclare que Tudor n’aura pas peur de dire les vérités à ses joueurs s’ il l’estime nécessaire. Henry est aussi revenu sur le passage de croate à Vérone mais précise que le contexte est bien différent et que Tudor devra s’adapter pour réussir sur le banc de l’OM.

» C’est pas toujours évident avec la nouvelle génération un entraîneur à fort caractère comme Tudor. Pour l’avoir côtoyé à la Juventus, je pense qu’ils sont tombés sur un coach qui n’aura pas peur de mâcher ses mots. S’il doit dire quelque chose à quelqu’un il le dira. Si les joueurs ne sont pas prêts à entendre ce qu’il aura à leur dire, ils pourront s’asseoir sur le banc ou dans les tribunes. Sa méthode a bien marché au Hellas Vérone. Aujourd’hui, sans faire offense à Vérone, ce n’est pas le même contexte, il n’y a pas les mêmes joueurs. Marseille c’est différent. C’est quand même un entraîneur avec des idées claires. » Thierry Henry – Source : Amazon Prime Vidéo (16/08/2022)