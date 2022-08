OM : Pape Gueye savoure !

la réaction d’après match de Pape Gueye au micro de Prime video après la victoire de l’OM (1-0) face à Clermont au stade vélodrome.

L’Olympique de Marseille s’impose face à Clermont (1-0) ce Mercredi soir à l’occasion de la cinquième journée de Ligue 1. Pape Gueye est l’unique buteur de cette rencontre dans laquelle les marseillais auront gâché énormément d’occasions. Le milieu de terrain s’est exprimé au terme de la rencontre au micro de prime Video :

« On savait que cela allait être compliqué car on est dans une période où l’on enchaîne les matchs mais on est resté solide. Je suis très content de marquer d’autant que c’est mon premier but au vélodrome. Mais le plus important c’est la victoire. L’équipe a été très solide et on a fait un match énorme, on est très content. C’est vrai qu’on est plutôt bien d’un point de vue comptable sur ce début de saison, les matchs s’enchaînent, on ressent un peu de fatigue, ça s’est vu sur la fin. C’est à nous de rester concentré et de rester solide. » Pape Gueye – Source Prime Video

