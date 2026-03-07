OM : Pourquoi Nayef Aguerd est forfait face au TFC ?

Le défenseur central Nayef Aguerd ne figure pas dans le groupe de l’Olympique de Marseille pour le déplacement sur la pelouse du TFC ce samedi (21h05). Le Marocain, déjà touché par une pubalgie depuis la fin de l’année 2025, souffrirait également d’une légère gêne musculaire. Le staff marseillais a choisi de ne prendre aucun risque.

Aguerd absent du groupe face au TFC

Coup dur défensif pour l’Olympique de Marseille avant le déplacement à Toulouse. Nayef Aguerd, pilier de la défense olympienne depuis son arrivée lors du mercato estival, ne fait pas partie du groupe convoqué pour affronter le TFC ce samedi soir (21h05).

Cette absence intervient dans un contexte physique délicat pour l’international marocain. Depuis la fin de l’année 2025, le défenseur compose avec une pubalgie persistante. Ces dernières semaines, certains signes de fragilité sont apparus, notamment lors de sa dernière apparition mercredi, où le défenseur gauche a parfois semblé moins solide, notamment lors de la séance de tirs au but.

L’hypothèse d’un souci physique s’est renforcée ces derniers jours. Nayef Aguerd n’a en effet pas participé à l’entraînement collectif de vendredi.

Une gêne musculaire aux adducteurs

Selon les informations de Maritima Médias, le défenseur de l’OM souffrirait d’une gêne au niveau des adducteurs. Rien d’alarmant à ce stade, mais le staff médical marseillais a préféré ne prendre aucun risque avant ce déplacement de Ligue 1.

𝐋𝐄 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏𝐄 🗒️ #TFCOM Voici les 2️⃣2️⃣ protagonistes retenus par 𝗛𝗮𝗯𝗶𝗯 𝗕𝗲𝘆𝗲 🇸🇳 pour le déplacement au Stadium ce soir ⚔️ pic.twitter.com/nzN8Jrn57t — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 7, 2026



Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Nayef Aguerd a été l’un des joueurs les plus utilisés de l’effectif. À 29 ans, le défenseur totalise déjà 34 matchs disputés toutes compétitions confondues cette saison.

Son calendrier a également été particulièrement chargé sur la scène internationale. Avec la sélection marocaine, Aguerd a disputé l’intégralité des sept rencontres de la Coupe d’Afrique des nations, jusqu’à la finale. Une campagne intense qui a probablement sollicité fortement ses ressources physiques et mentales.