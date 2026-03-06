OM : Nayef Aguerd, opération inévitable ?

Très critiqué ces dernières semaines, Nayef Aguerd continue pourtant d’enchaîner les rencontres avec l’Olympique de Marseille. Selon des informations relayées par le journaliste Hakim Zhouri, le défenseur marocain jouerait depuis plusieurs semaines avec une pubalgie persistante. Une blessure qui expliquerait en partie ses difficultés actuelles en Ligue 1.

Arrivé à l’OM en 2025 après des passages à Rennes, West Ham et un prêt à la Real Sociedad, Nayef Aguerd s’est rapidement imposé comme un élément important de la défense marseillaise. Le défenseur central marocain, international depuis 2016, compte déjà plusieurs apparitions avec le club phocéen cette saison.

Mais depuis plusieurs semaines, ses performances font l’objet de critiques, notamment après plusieurs matches jugés en dessous de son niveau habituel.

Pubalgie, une blessure qui pèse sur ses performances

Sur son compte X, le journaliste Hakim Zhouri a apporté un éclairage sur la situation physique du défenseur marseillais : « Très critiqué ces dernières semaines, Nayef Aguerd continue pourtant d’enchaîner les matchs avec Olympique de Marseille malgré une pubalgie persistante qui l’handicape sérieusement. En interne, on confirme que cette blessure a un réel impact sur ses performances et qu’une opération sera nécessaire pour en venir à bout. Pour l’instant, aucun calendrier n’a été fixé en raison des échéances importantes en L1. Comme à la CAN, il continue de serrer les dents pour son équipe, mais une intervention semble inévitable. »

Cette information apporte un élément de contexte important autour du niveau actuel du défenseur de l’Olympique de Marseille. La pubalgie est une blessure fréquente chez les footballeurs, souvent difficile à gérer sur la durée et susceptible d’affecter les appuis, la mobilité et les duels.

L’OM face à un dilemme sportif

Pour l’OM, la situation pose un véritable dilemme. Le club doit gérer un joueur important de son effectif alors que la saison de Ligue 1 entre dans une phase déterminante. Selon les éléments évoqués par Hakim Zhouri, aucune date d’opération n’a été arrêtée à ce stade, précisément en raison du calendrier chargé. Le défenseur marocain continuerait donc de jouer malgré la douleur, dans l’attente d’une décision médicale et sportive.

Dans ce contexte, la gestion du cas Nayef Aguerd pourrait devenir un sujet majeur dans les prochaines semaines pour l’Olympique de Marseille, entre impératifs sportifs et nécessité de préserver la santé du joueur avec une Coupe du Monde à venir !