OM: Quand Eyraud rencontre des supporters marseillais…

A l’initiative du programme OM Nation, le président olympien a rencontré aujourd’hui les supporters marseillais de Miami…

Depuis un peu plus d’un an, l’Olympique de Marseille a déployé son concept d’OM Nation Fan Club à travers le monde. Le président marseillais était aujourd’hui à Miami et a (encore) posé en photo avec la Ligue des Champions…

Le programme OM nation va permettre de fédérer– JHE

Au moment de l’inauguration du programme en Chine, Jacques-Henri Eyraud s’était exprimé sur le concept :

« Nous sommes très fiers de pouvoir inaugurer ce fan club à Shanghai. Cela prouve que la passion pour l’OM n’a pas de frontières, c’est ce qui rend ce club si différent des autres en France, et c’est un atout majeur dans notre développement international car tous ces fans sont aussi les meilleurs ambassadeurs du club dans le monde. Le programme OM Nation va permettre de fédérer et de structurer la communauté de fans de l’OM afin que chacun, où qu’il se trouve, puisse se sentir proche de son club et vive la meilleure expérience possible » Jacques-Henri Eyraud— Source: OM