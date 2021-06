OM: McCourt compare Boston à Marseille

Franck McCourt s’est rendu à Marseille début juin. Il en a profité pour rendre visite aux employés du club marseillais et déjeuner dans un restaurant du quartier des Goudes. Un repas en compagnie de l’acteur de Patrick Bosso, ce qui peut surprendre.

Sur twitter, la photo de Frank McCourt accompagné du Marseillais Patrick Bosso, avait fait réagir. Une rencontre qui s’est déroulée grâce à Richard Caillat, producteur d’un de ses anciens spectacles d’après La Provence. Un repas dans lequel, l’acteur a pu poser des questions aux propriétaires de l’Olympique de Marseille :

C’est la même passion qu’on peut mettre dans le baseball et dans le football– Bosso

Surpris par se venue à l’OM en 2016, Patrick Bosso n’a pas hésité à lui poser des questions sur la raison de son investissement à Marseille. Il a donné quelques indiscrétions de cette conversation, dans les colonnes de La Provence :

« On peut se demander ce qu’un type de Boston qui a une équipe de baseball à Los Angeles vient faire à l’OM. C’est la question que je lui ai posée. Une passion, ça se cultive, on ne se découvre pas passionné de football du jour au lendemain passé la soixantaine. On peut se demander ce qu’un type de Boston qui a une équipe de baseball à Los Angeles vient faire à l’OM. C’est la question que je lui ai posée. Une passion, ça se cultive, on ne se découvre pas passionné de football du jour au lendemain passé la soixantaine. McCourt m’a répondu que c’est la même passion qu’on peut mettre dans le baseball et dans le football, en gros. Je lui ai parlé de cette ville hétéroclite, avec tous ces Français d’origine étrangère unis par ce maillot. » Patrick Bosso— Source: La Provence (10/06/21)