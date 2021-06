Mercato OM : La Fiorentina fait monter les enchères pour Lirola ?

Le dossier Lirola risque de trainer en longueur. Alors que l’OM n’a pas levé l’option d’achat fixée à 12 millions d’euros, l’Espagnol est retourné à la Fiorentina qui semble désormais en position de force dans les négociations. Point positif pour le club marseillais : Le joueur souhaiterait rester dans le sud de la France.

Arrivé en janvier 2021, Pol Lirola a été l’une des révélations de l’Olympique de Marseille. Le latéral droit n’était que prêté par la Fiorentina et le délai pour lever son option d’achat de 12 millions d’euros a été dépassé il y a quelques jours. Pourtant, selon les informations de la Nazione, l’Olympique de Marseille n’aurait pas du tout renoncé à conserver le joueur. Les dirigeants marseillais préparerait même une offre pour s’attacher les services du latéral.

La Fiorentina gourmand ?

Alors que l’option d’achat était fixée à 12 millions d’euros, les Italiens souhaiteraient désormais 15 millions d’euros. Peut-être une stratégie, afin d’obtenir le plus d’argent possible dans ce transfert ? Pour l’instant Pol Lirola est toujours un joueur de la Fiorentina et l’OM est déserté dans ce secteur de jeu… A suivre.

La Nazione sur #Lirola : L’#OM prépare une offre pour le récupérer. La Fiorentina pourrait le lâcher à 15 millions d’euros. — GuillaumeMP (@Guillaumemp) June 16, 2021

GATTUSO VEUT GARDER LIROLA

Gennaro Gattuso, qui est devenu le coach de la Fiorentina entre temps ne serait pas vraiment d’accord pour laisser filer le latéral droit. Toujours selon le média italien, il souhaiterait le conserver et aurait prévu de discuter avec Pol Lirola afin qu’il fasse partie de son effectif la saison prochaine.

A LIRE : Mercato: Après de la Fuente, l’OM vise un autre talent de la réserve du Barça ?

Le coach italien avancerait sur d’autres dossiers à ce poste. Le nom de l’international turc qui évolue au LOSC, Zeki Çelik a été cité comme l’une des pistes de la Fiorentina. Auteur d’une saison exceptionnelle avec les Dogues, il est suivi par plusieurs clubs et notamment en Premier League. L’Inter Milan apprécierait également son profil.

il ne veut pas revenir à la Fiorentina

Le père de Pol Lirola s’était exprimé à ce sujet il y a quelques semaines dans les colonnes de La Provence. Il affirmait que son fils ne souhaitait qu’une chose : jouer à l’Olympique de Marseille.

« Pol ne pense qu’à une chose, que les clubs s’entendent sur le transfert et qu’il puisse continuer à l’OM. Il a d’autres options mais il ne veut entendre parler que de l’OM, il ne veut pas revenir à la Fiorentina. » Miguel Lirola – Source : La Provence (22/05/21)