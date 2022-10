À 48h du classique entre le PSG et l’OM, Jérôme Rothen est revenu sur RMC sur les chances marseillaises. L’ancien parisien estime que les joueurs de l’OM ont un gros coup à jouer.

Dans Rothen s’enflamme, Jérôme Rothen est revenu sur le classique de ce dimanche entre le Paris-Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. S’il reconnaît que le match s’annonce difficile, il juge le contexte favorable aux marseillais qui arrivent mieux préparés selon lui.

À LIRE AUSSI : OM : Payet s’explique sur sa relation avec Tudor !

Le contexte est favorable aux marseillais

« Je ne suis pas là avec ma boule de cristal pour savoir si l’OM va inquiéter le PSG mais tout va dans ce sens ces derniers jours. L’OM a gagné brillamment en Ligue des Champions contre un adversaire qui est ce qu’il est mais il faut néanmoins savoir gagner ce genre de match. Ils ont fait une très grosse prestation. Ils doivent se servir de ça mais aussi du contexte actuel et de tout ce que l’on entend du côté du PSG. À Paris, l’image du club est un peu égratignée ces derniers jours, les stars sont moins flamboyantes qu’en début de saison. Le collectif ne va pas en s’améliorant, ils ont mis la barre très haute en termes de résultat, aujourd’hui ça ne se confirme pas sur le terrain avec trois matchs nul de suite. Le contexte est favorable aux marseillais. Cela reste quand même un match à part. Il faut mettre tous les évènements de côté, la seule priorité doit être de gagner à tout prix. La rivalité est bien là, elle est présente. Les marseillais doivent se servir de ça. Ils ne doivent pas penser que le budget du PSG est hors-norme ou que les individualités parisiennes sont supérieures aux leurs. On s’est souvent plaint de l’attitude des parisiens qui ont un peu mis la rivalité de côté mais les marseillais sont aussi responsables de ça. Il faut savoir mettre la pression et se nourrir des ambitions. Ce n’est pas parce que tu dis que tu veux embêter le PSG et gagner au Parc des Princes que c’est grave. Tous les joueurs marseillais qui vont prendre l’avion pour Paris ce dimanche sont en mission. La mission, c’est s’imposer au Parc. Ce sera difficile mais dans le contexte, Marseille est dans de meilleures conditions que le PSG, psychologiquement, mentalement et physiquement. L’OM a un coup à jouer. » Jérome Rothen – Source : Rothen s’enflamme (14/10/2022)

🇫🇷 @RothenJerome avant PSG-OM : « Dans ce contexte, l’OM est dans des meilleures conditions que le PSG. Psychologiquement, mentalement, et même physiquement. Marseille a un coup à jouer. #RMClive pic.twitter.com/KrqPsbOdq1 — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) October 14, 2022

« On peut peut-être les embrouiller » – Éric Di Meco

« Dans ce match de dimanche soir, il y a une notion supplémentaire : il y a un plein de confiance par rapport à ce qu’il s’est passé hier soir […] Il y a des mecs, il faut qu’ils soient là. Si ils ne sont pas là, c’est qu’il y a un problème. Il y a une équipe type qui se détache et il y a surtout des joueurs importants qui amènent ce punch. […] Le match contre le Sporting qui se facilite du coup ça permet à Tudor de faire souffler des joueurs. T’as des joueurs qu’il a sorti par exemple comme Bailly, qui ne peut pas jouer tous les trois jours car il est fragile musculairement ou Clauss. J’aurai aimé qu’il mette Alexis au frigo mais j’ai l’impression qu’Alexis veut jouer tout le temps, il a besoin de jouer pour être en confiance. » Eric Di Meco – Super Moscato Show – 13/10/2022