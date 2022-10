OM : Payet s’explique sur sa relation avec Tudor !

Dimitri Payet fait partie des grands perdants du changement brutal et inattendu d’entraîneur à l’OM pendant l’été. Pourtant brillant sous les ordres de Jorge Sampaoli, le réunionnais est relégué au second plan dans un effectif qui fonctionne très bien sans lui.

Cette saison, Payet a été titularisé à seulement cinq reprises en 10 rencontres toutes compétitions confondues, pour un but et une passe décisive. A l’occasion d’un entretien pour Prime Vidéo, le numéro 10 marseillais se confie enfin sur sa relation avec l’entraîneur croate Igor Tudor.

« C’est nouveau pour moi. Oui, ça a été dur au début. Mais pas dur comme tout le monde le dit : « Payet-Tudor, ça ne passe pas ». Dur envers moi. Tu peux dire ce que tu veux. Il a des méthodes dures, il est brut, il nous rentre dedans. Mais il est entraîneur et un entraîneur, c’est loin d’être fou. Si tu lui fais gagner des matchs, il te fera jouer. Il n’est pas fou l’entraîneur. C’est plus envers moi-même. Il faut que je fasse plus. (…) Je ne dis pas que je ne m’entends pas avec le nouveau coach. Mais c’est une autre façon de fonctionner et de travailler » Dimitri Payet – Prime Vidéo (13/10/2022)

L’ancien international tricolore en a ensuite profité pour mettre les choses au clair sur la manière dont Igor Tudor entraîne les olympiens en le comparant à d’autres entraîneurs passés par le club.

« Bielsa avait un rapport très distant avec les joueurs. Pourtant, je le kiffais car il nous faisait jouer un football incroyable. Sampaoli était plus proche de nous. Le style Tudor, c’est un peu plus un style italien, il a été à la Juve, c’est un Croate, il est un peu plus dur. Ce sont d’autres méthodes mais elles fonctionnent. Tu peux imposer tes idées, mais c’est mieux si ça gagne, le groupe valide si ça gagne » Dimitri Payet – Prime Vidéo (13/10/2022)

Malgré une défaite à domicile le week-end dernier face à Ajaccio (2-1), les olympiens ont regagné en confiance grâce au déplacement à Lisbonne. La victoire nette des hommes d’Igor Tudor face au Sporting (0-2) ne pouvait pas mieux tomber avec un classico au sommet qui se jouera ce dimanche soir (20 heures 45) au Parc des Princes face à des parisiens toujours invaincus.

