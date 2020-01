Rennes – OM : « Kamara, clairement l’homme du match côté marseillais »

L’OM commence l’année en beauté avec une victoire face à Rennes… Les Marseillais prennent 3 points avec un Kamara des grands soirs.

Ce vendredi, l’OM a pris trois point à Rennes lors du premier match de 2020 en Ligue 1… Pour cette rencontre importante, c’est Boubacar Kamara qui occupait le poste de sentinelle à la place de Kevin Strootman, derrière le duo Sanson et Rongier. Le minot marseillais a parfaitement rempli son rôle avec sa lecture de jeu et de nombreuses récupération de balle. Dans les duels, il a été très solide. Voici sa note et son appréciation.

LA NOTE DE B.Kamara :



7/10

SON APPRECIATION