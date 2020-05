Vente OM: « C’est le meilleur moment de vendre »

Le journaliste Foot Mercato Constant Wicherek affirme que c’est le meilleur moment pour Frank McCourt de vendre le club marseillais…

Jacques-Henri Eyraud a démenti une éventuelle vente sur les ondes de RMC vendredi dernier. Pourtant selon Constant Wicherek, journaliste Foot Mercato, Frank McCourt a intérêt de vendre l’Olympique de Marseille le plus rapidement possible…

McCourt va devoir baisser son prix– wicherek

A lire aussi :OM : Le coup de poker tenté (et perdu) par Eyraud avec Villas-Boas

« C’est le meilleur moment de vendre le club. Déjà si McCourt n’est pas trop fou il va devoir baisser son prix et va falloir racheter les dettes tu as pas le choix. Si on parle d’un mec comme McCourt, il n’a aucun intérêt a garder l’Olympique de Marseille pour sa fortune personnelle. Si tu veux être racheté, ça ne peut pas être un mec qui pèse deux milliards, car il ne peut pas venir dans le foot. » Constant Wicherek— Source: Le club des 5