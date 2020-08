Vente OM : « Je suis assez surpris que Mourad Boudjellal soit dans un projet pareil »

Lionel Maltese, maître de conférence spécialisé dans le marketing du sport, s’est livré à 20 Minutes, sur ce qui est le feuilleton de l’été à Marseille : la rumeur du rachat du club. Selon lui, Mourad Boudjellal s’y est mal pris niveau communication.

L’OM racheté ? C’est ce qu’attendent de savoir les milliers de supporters olympiens depuis la rumeur lancée par Mourad Boudjellal, en juin dernier, sur un éventuel rachat du club. L’ancien président de Toulon au rugby a multiplié les déclarations durant l’été. Une communication, en public, mal vue par Lionel Maltese.

C’est maladroit de sa part — Maltese