Vente OM : Boudjellal attaque frontalement Eyraud « il a quand même un salaire de footballeur qui ne marque pas de but »

Après le communiqué de l’Olympique de Marseille concernant la vente du club, Mourad Boudjellal a été invité à prendre la parole sur RMC. L’ancien dirigeant du RCT attaque à son tour Jacques-Henri Eyraud.

Ce mardi soir, l’Olympique de Marseille a publié un communiqué pour affirmer que le club n’était pas à vendre, balayant le projet initié par Mourad Boudjellal et Mohamed Ajroudi. L’ancien dirigeant du rugby a d’ailleurs pris la parole à ce sujet sur RMC ce jeudi… Il n’a pas hésité à attaquer frontalement le président Jacques-Henri Eyraud.

JHE est même favorable à ce que l’OM soit vendu si on le garde — BOUDJELLAL

A LIRE AUSSI : Vente OM : Le club réclame 500 000 euros au tandem Ajroudi-Boudjellal !

« C’est très bien joué parce que M.Eyraud n’est pas contre la vente de l’OM. Il est même favorable à ce que l’OM soit vendu si on le garde. Ce qui lui pose un problème, c’est qu’on a dit très vite qu’il n’était pas prévu de le conserver. Pourquoi on dit ça? Parce que l’OM est un club qui, depuis que M.Eyraud est là, perd environ 100 millions d’euros par an et ça ne fait qu’augmenter. (…) Son départ, c’est le seul enjeu qu’il défend. Si demain, des Emiratis rachètent l’OM avec des moyens dix fois supérieurs, ça ne va pas le déranger. D’après mes échos, il a quand même un salaire de footballeur qui ne marque pas de but.

Mourad Boudjellal – Source : RMC Sports