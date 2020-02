OM – [OLYMPIENS] AVB DOIT JOUER SERRÉ…

Hèèè ma fouaaa, on marque le pas, rien d’affolant encore mais mèfi quand même.



On ne va pas faire semblant de découvrir ce matin qu’il est plus difficile de jouer une équipe ultra motivée. Il convient de l’être aussi complètement soi-même. À moins qu’il n’existe deux ou trois classes d’écart entre les équipes. Ce n’était pas le cas hier au soir entre l’Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux malgré leur écart au classement.



Certains pensaient que c’était la bonne année pour cesser cette série de matchs en terre bordelaise sans victoire. Ils ont ignoré une nouvelle fois les carences offensives de l’équipe marseillaise depuis le début de la saison.



Comme nous l’avons déjà maintes fois remarqué et signalé, l’OM ne passe pas pour un monstre offensif qui se crée beaucoup d’occasions. Le 3-1 contre Strasbourg ne reflétait pas vraiment la physionomie du match même si la victoire était logique. Auparavant, il y avait eu le 0-0 à domicile contre Angers, deux victoires contre des clubs de national 1, et une victoire à l’arrache à Rennes grâce à un but de Strootman sur un coup de pied arrêté. Et là je ne parle que de 2020.



Hier au soir, nous n’avons même pas eu la possession. Ce qui étonne la plupart d’entre nous, c’est ce sentiment que nos joueurs n’étaient pas prêts à répondre à l’intensité qu’avait décidé de leur opposer leurs adversaires.



Ce qui a résulté de cet écart substantiel de motivation fut que les joueurs de Sousa furent très près de remporter ce match. Nous étions en droit d’attendre autre chose. C’est sur ce point qu’on peut se montrer inquiet.



Comme je l’ai déjà écrit, tant que Benedetto ne sera pas en réussite, il sera difficile d’envisager d’être performant. Pour qu’il le soit, encore faut-il le servir. Nous pourrions compter sur Payet pour créer les bons circuits vers l’argentin, mais Dimitri a beau nous apparaître indispensable, il doit aussi monter son niveau de jeu d’un cran pour nous permettre d’espérer. Hier encore, il ne fut que moyen, ne réussissant guère dans l’exercice des coups de pied arrêtés.



Mais pour gagner en efficacité, au-delà de l’avant-centre et du passeur, encore faudrait-il que Sanson, et surtout Rongier viennent scorer aussi. Cela n’arrive malheureusement pas et cela fait trop longtemps que ça dure. L’ex-nantais qui rate toutes ses frappes et reprises commence presque à devenir agaçant.



Si derrière, l’assise olympienne semble costaud, parfaitement consolidée par un Mandanda qui nous encore a permis de ramener un point, hier… c’est dans la création et la finition que nous pêchons. Je m’inquiète de voir que le travail dans ce domaine n’avance pas. C’est ici que nous avions besoin de renfort à la trêve, encore eut-il fallu en avoir les moyens. Que dire lorsqu’on voit Bordeaux pouvoir mettre 10 M d’euros sur Oudin, ce bon petit joueur qui officiait à Reims, ou bien Toko-Ékambi pour le double à Lyon. Nous on est fauchés, et l’OM ne mérite pas ça mais la gestion catastrophique d’Eyraud est passée par là.



Villas-Boas qui ne dispose pas d’un effectif très étendu, ni en quantité ni en qualité, va devoir jouer un jeu très serré en attendant l’hypothétique retour de Thauvin. À lui de tirer tout le monde vers le haut sans perdre personne en route. Les rencontres vont se succéder à un rythme soutenu. Amener chaque membre de son effectif à son meilleur niveau, sans en laisser un seul car il a besoin de tous, est un challenge excitant pour lui. Les cartes sont dans sa main, certains en face ont peut-être un meilleur jeu que lui. Jusqu’à présent il a trouvé des solutions. Espérons.



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert

@TBAudibert



