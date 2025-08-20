⚡️RABIOT poussé dehors ! C’est déjà le feu à l’OM ! Mercato: Pavard, Harit, Bennacer, Rowe…

Voici le replay du dernier Débat FAQ Mercato avec Nicolas Filhol et c’était en direct à 15h30 ! Alors que le début de la vidéo était plutôt sous le signe de l’apaisement dans l’affaire du vestiaire après Rennes – OM (1-0), l’information de RTL sur la volonté de l’OM d’exfiltrer Rabiot tombe en plein live, l’OM s’est bien mis le feu a 10 jours de la fin du mercato. Autres dossiers évoqués : la rumeur pavard, le dossier Ordonez, mais aussi le retour de Bennacer et le départ de Rowe…

Quand l’info sur le départ de Rabiot tombe en plein live !

A lire aussi : Mercato : L’OM prêt à faire une Mbemba avec Rabiot ???