⚡️RABIOT poussé dehors ! C'est déjà le feu à l'OM ! Mercato: Pavard, Harit, Bennacer, Rowe…
OM Actualités

⚡️RABIOT poussé dehors ! C’est déjà le feu à l’OM ! Mercato: Pavard, Harit, Bennacer, Rowe…

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Voici le replay du dernier Débat FAQ Mercato avec Nicolas Filhol et c’était en direct à 15h30 ! Alors que le début de la vidéo était plutôt sous le signe de l’apaisement dans l’affaire du vestiaire après Rennes – OM (1-0), l’information de RTL sur la volonté de l’OM d’exfiltrer Rabiot tombe en plein live, l’OM s’est bien mis le feu a 10 jours de la fin du mercato. Autres dossiers évoqués : la rumeur pavard, le dossier Ordonez, mais aussi le retour de Bennacer et le départ de Rowe…

Quand l’info sur le départ de Rabiot tombe en plein live !

 

