Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / Mercato : L’OM prêt à faire une Mbemba avec Rabiot ???
OM Actualités

Mercato : L’OM prêt à faire une Mbemba avec Rabiot ???

Par La Redaction FCM -
Amsterdam, Niederlande, 21.09.2023: Vitinha (Olympique Marseille) schaut waehrend des Spiels der UEFA Europa League 2023/2024 - Group B zwischen AFC Ajax vs Olympique Marseille im Johan Cruijff ArenA am 21. September 2023 in Amsterdam, Niederlande. (Foto von NESimages/Raymond Smit/DeFodi Images) Amsterdam, Netherlands, 21.09.2023: Vitinha (Olympique Marseille) looks on during the UEFA Europa League 2023/2024 - Group B match between AFC Ajax vs Olympique Marseille at the Johan Cruijff ArenA on September 21, 2023 in Amsterdam, Netherlands. (Photo by NESimages/Raymond Smit/DeFodi Images) - Photo by Icon sport

Coup de théâtre à l’Olympique de Marseille. Quelques semaines seulement après avoir été présenté comme l’un des cadres du projet de Roberto De Zerbi, Adrien Rabiot est désormais mis à l’écart du groupe professionnel. Selon les informations de La Provence, la décision a été prise à la suite de l’altercation entre l’international français et Jonathan Rowe, vendredi dernier à Rennes.

 

Arrivé libre à l’OM à l’été 2024, l’ancien milieu du Paris Saint-Germain et de la Juventus a été placé sur la liste des transferts. Mais le club phocéen n’entend pas le laisser partir gratuitement. Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont fixé un prix de vente. RMC évoque un montant proche de 15 millions d’euros, confirmant que le joueur de 30 ans garde une cote intéressante sur le marché.

 

 

A lire aussi : Mercato : L’OM ne bradera pas Rabiot ! Deux clubs intéressés !

 

La véritable ligne de conduite du club est ailleurs : car selon la Provence si cette somme n’est pas atteinte, les dirigeants olympiens sont prêts à conserver Rabiot sous contrat jusqu’en 2026, mais sans temps de jeu. Le scénario d’un joueur laissé de côté pendant un an n’est pas inédit à Marseille : Chancel Mbemba avait déjà vécu une situation similaire lors de la saison 2024-2025.

 

 

Cette posture traduit la nouvelle politique de fermeté instaurée au sein de la direction marseillaise. « Fermeté » est le mot qui revient dans les couloirs de la Commanderie, bien loin de la déclaration d’amour du joueur pour l’OM le 9 août dernier.

Si la situation venait à perdurer, l’OM prendrait un risque sportif et financier, mais veut surtout envoyer un message clair : le club reste au-dessus des individualités. L’avenir d’Adrien Rabiot s’écrit désormais en pointillés, entre une vente au prix fixé et une mise à l’écart prolongée.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823