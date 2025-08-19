Mercato : L’OM prêt à faire une Mbemba avec Rabiot ???

Coup de théâtre à l’Olympique de Marseille. Quelques semaines seulement après avoir été présenté comme l’un des cadres du projet de Roberto De Zerbi, Adrien Rabiot est désormais mis à l’écart du groupe professionnel. Selon les informations de La Provence, la décision a été prise à la suite de l’altercation entre l’international français et Jonathan Rowe, vendredi dernier à Rennes.

Arrivé libre à l’OM à l’été 2024, l’ancien milieu du Paris Saint-Germain et de la Juventus a été placé sur la liste des transferts. Mais le club phocéen n’entend pas le laisser partir gratuitement. Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont fixé un prix de vente. RMC évoque un montant proche de 15 millions d’euros, confirmant que le joueur de 30 ans garde une cote intéressante sur le marché.

OM : les dirigeants olympiens sont prêts à garder Rabiot pendant un an sans qu’il joue s’ils ne reçoivent pas d’offre au prix souhaité ⤵️ https://t.co/1BaemMTdTa — Alexandre Jacquin (@AJac13) August 19, 2025

A lire aussi : Mercato : L’OM ne bradera pas Rabiot ! Deux clubs intéressés !

La véritable ligne de conduite du club est ailleurs : car selon la Provence si cette somme n’est pas atteinte, les dirigeants olympiens sont prêts à conserver Rabiot sous contrat jusqu’en 2026, mais sans temps de jeu. Le scénario d’un joueur laissé de côté pendant un an n’est pas inédit à Marseille : Chancel Mbemba avait déjà vécu une situation similaire lors de la saison 2024-2025.

Cette posture traduit la nouvelle politique de fermeté instaurée au sein de la direction marseillaise. « Fermeté » est le mot qui revient dans les couloirs de la Commanderie, bien loin de la déclaration d’amour du joueur pour l’OM le 9 août dernier.

Si la situation venait à perdurer, l’OM prendrait un risque sportif et financier, mais veut surtout envoyer un message clair : le club reste au-dessus des individualités. L’avenir d’Adrien Rabiot s’écrit désormais en pointillés, entre une vente au prix fixé et une mise à l’écart prolongée.