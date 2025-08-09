⚪🔵 Mercato OM : Adrien Rabiot justifie son choix fort de rester à Marseille

Courtisé par plusieurs grands clubs européens cet été, Adrien Rabiot a finalement décidé de poursuivre son aventure avec l’Olympique de Marseille. Dans un entretien accordé à La Provence, le milieu international français explique les raisons de ce choix, qui va au-delà des aspects financiers.

Cadre incontournable de l’OM depuis son arrivée la saison dernière, Adrien Rabiot a choisi de poursuivre l’aventure phocéenne, malgré l’intérêt de plusieurs grands clubs européens cet été. Dans un entretien accordé à La Provence, le milieu international français a expliqué les raisons de cette décision, plaçant le projet marseillais et la passion des supporters au-dessus des considérations financières.

A lire aussi : Létang refroidit l’OM, Bennacer, Zenden prévient Paixão … Les trois infos mercato OM du 8 aout 2025

Un projet avant tout

« Je ne me voyais pas partir au moment où je pense que le plus beau arrive. On a mis quelque chose en place avec le coach, le staff et tous les gens qui travaillent au club. Je voulais faire partie de la suite (…) Des clubs sont venus mais j’avais donné ma parole au président, à Medhi, et on est resté là-dessus. Des gros clubs m’ont sollicité, des clubs avec des offres alléchantes, mais ce n’est pas ce qui m’attire. Ici, il y a un vrai projet, une belle saison à faire et quelque chose à mettre en place. Je veux vivre des émotions, prendre du plaisir et en donner à nos supporters. C’est ce qui m’anime », a ainsi déclaré l’international français.

A lire aussi : 🔵⚪ OM – Aston Villa : Quelle heure, quelle chaine (streaming) ?