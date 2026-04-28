❌ OM : AUTOPSIE D’UN ENORME GACHIS ! LA POLEMIQUE GREENWOOD !

Voici le replay du dernier DFM ! Avec nos journalistes Nicolas Filhol et Benjamin Courmes, notre consultant Jean Charles De Bono et notre invité Jalil Zeroual. On fait le point sur la Ligue 1 après le nul de l’OM face à Nice et on fait le bilan de cette saison gâchée, de De Zerbi aux joueurs cadres en passant par Benatia et Beye…

Décrassage OM – Nice (1-1)

Analyse à froid

Résultat et classement

Calendrier, plus d’espoirs ?

A lire : OM : Le pari complètement fou de Nabil Djellit sur la fin de saison !

Gros débat : Comment l’OM a tout gâché ?

– Implosion après la Ligue des Champions, PSG

– De Zerbi trop sanguin ?

– Benatia démission…

– Beye, tactique et mauvais résultats

Où sont les cadres ?

– Greenwood blessé ? La polémique…

– Aubameyang, trop de match, plus de jus…

– Hojbjerg brouillon

– Pavard, le nauffrage

– Balerdi / Medina plus de bouche que de maîtrise