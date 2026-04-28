❌ OM : AUTOPSIE D’UN ENORME GACHIS ! LA POLEMIQUE GREENWOOD !

Voici le replay du dernier DFM ! Avec nos journalistes Nicolas Filhol et Benjamin Courmes, notre consultant Jean Charles De Bono et notre invité Jalil Zeroual. On fait le point sur la Ligue 1 après le nul de l’OM face à Nice et on fait le bilan de cette saison gâchée, de De Zerbi aux joueurs cadres en passant par Benatia et Beye…
Décrassage OM – Nice (1-1)
- Analyse à froid
- Résultat et classement
- Calendrier, plus d’espoirs ?
A lire : OM : Le pari complètement fou de Nabil Djellit sur la fin de saison !
Gros débat : Comment l’OM a tout gâché ?
– Implosion après la Ligue des Champions, PSG
– De Zerbi trop sanguin ?
– Benatia démission…
– Beye, tactique et mauvais résultats
Où sont les cadres ?
– Greenwood blessé ? La polémique…
– Aubameyang, trop de match, plus de jus…
– Hojbjerg brouillon
– Pavard, le nauffrage
– Balerdi / Medina plus de bouche que de maîtrise