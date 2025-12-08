🔵⚪ OM : Quel onze face à l’Union Saint-Giloise ?

L’OM est sur une dynamique négative en Ligue 1 avec un nul face au TFC et une défaite à Lille. Place à la Ligue des Champions et le déplacement en Belgique pour affronter l’Union Saint-Giloise. Quel onze va proposer Roberto De Zerbi pour ce match de la 6e journée de C1 ?

Ce match face au RUSG compte pour la 6e journée de Ligue des Champions. L’OM devra faire sans ces blessés de longue date Traoré, Medina et Gouiri. Aguerd et Murillo ont fait leur retour et Hojbjerg, absent face au LOSC car grippé, devrait lui aussi être disponible. De Zerbi fera le point en conférence de presse surement ce lundi en fin de journée.

Retour d’Hojbjerg dans le onze ?

De Zerbi va devoir faire avec un effectif encore réduit même si Hojbjerg va réintégrer le groupe. Pavard pourrait être décalé dans le couloir droit, laissant Balerdi et Aguerd dans l’axe. Emerson devrait lui être aligné comme latéral gauche. Au milieu, Hojbjerg devrait être associé à Vermeeren. Qui sera le 3e joueur au milieu ? O’Riley ? En attaque, Greenwood et Paixao pourraient être accompagnés par Aubameyang.

Le onze probable de l’OM en 4-2-3-1 ?

Rulli

Pavard, Balerdi, Aguerd, Emerson

Vermeeren, Hojbjerg

O’Riley

Greenwood, Aubameyang, Paixao