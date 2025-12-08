OM : “De Zerbi, c’est l’un des meilleurs coachs au monde” lâche cet ancien cadre marseillais !

L’actualité OM a été marquée ce dimanche par les propos d’André-Pierre Gignac, ancien attaquant emblématique de l’Olympique de Marseille, lors d’un entretien accordé à Téléfoot et diffusé sur TF1. À 40 ans, l’ex-buteur marseillais a livré une déclaration très forte sur le projet actuel du club phocéen, avec des mots marquants à l’attention des joueurs, de l’entraîneur et de la direction.

Toujours très attaché à l’OM, Gignac a expliqué suivre de près les performances du club et vivre chaque rencontre avec intensité, soulignant l’impact émotionnel du projet marseillais sur les supporters.

De Zerbi salué par Gignac, un message direct envoyé à l’OM

Dans cet entretien, André-Pierre Gignac n’a pas hésité à mettre en avant le travail de Roberto De Zerbi, actuel entraîneur de l’Olympique de Marseille, tout en exprimant son espoir de voir le club jouer le titre jusqu’au bout cette saison.

“Je regarde tous les matchs. L’OM, c’est la souffrance aussi, c’est ça qui est beau. C’est un club comme les Tigres. De Zerbi, c’est l’un des meilleurs coachs au monde. L’effectif de cette saison est vraiment de belle envergure et j’espère vraiment qu’on puisse terminer champions. A tous les joueurs, au coach, aux dirigeants s’il vous plaît, faites-nous rêver”, a déclaré l’ancien international français sur Téléfoot.

Ces mots ont rapidement résonné dans l’environnement de l’actualité Olympique de Marseille, alors que le club reste engagé dans une saison à forts enjeux. À travers cette sortie médiatique, Gignac n’a fait qu’exprimer un ressenti de passionné, sans évoquer un rôle personnel ou une implication directe dans le club.



Son hommage à De Zerbi est également révélateur de l’image que renvoie aujourd’hui le technicien italien sur la scène internationale. Gignac a insisté sur la qualité de l’effectif actuel, parlant d’un groupe « de belle envergure », en phase avec les ambitions marseillaises.

Du côté de l’OM, aucune réaction officielle n’a été communiquée suite à ces propos. Il s’agit d’un message de soutien, public et spontané, à destination de l’ensemble de l’institution marseillaise.

Cette prise de parole confirme une nouvelle fois l’attachement durable d’André-Pierre Gignac à l’Olympique de Marseille, ainsi que son regard attentif sur l’évolution du projet sportif du club.