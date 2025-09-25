🔵⚪ OM : Quel onze face à Strasbourg ?

L’OM va tenter de confirmer sa belle victoire face au PSG lundi. Le déplacement à Strasbourg va être un nouveau test important pour Roberto De Zerbi. Quel onze va proposer le technicien italien pour ce déplacement ?

Ce déplacement à Strasbourg compte pour la 6e journée de la saison 2025/2026 de Ligue 1. L’OM, qui doit s’imposer, devrait va faire sans Kondogbia et Traoré blessés. De Zerbi fera un point à 13h lors de la conférence de presse d’avant match ce jeudi au centre RLD.

Pavard – Emerson au repos, Gomes et Murillo de retour ?

De Zerbi va-t-il conserver sa défense à 5 pour ce déplacement à Strasbourg ? Le coach pourrait revenir à son 4-2-3-1, si tel est le cas des joueurs comme Pavard ou Emerson peuvent-ils se retrouver sur le banc avant le match face à l’Ajax mardi ? Si tel est le cas, Murillo et Medina pourrait faire leur retour dans les couloirs avec une charnière Balerdi – Aguerd. Au milieu, Gomes pourrait retrouver une place de titulaire avec Hojbjerg, Auteur d’un gros match face au PSG, O’Riley pourrait être le 3e milieu de terrain, sauf si Nadir se voit offrir du temps de jeu… En attaque, Greenwood et Gouiri pourraient être accompagnés par Weah.

Le onze probable de l’OM en 4-2-3-1

Rulli

Murillo, Balerdi, Aguerd, Medina

Gomes, Højbjerg

O’Riley

Greenwood, Gouiri, Weah

Autre option, rester dans le 5-2-3 avec un onze proche de celui qui s’est imposé face au PSG !

Rulli

Murillo, Pavard, Balerdi, Aguerd, Emerson

O’Riley, Højbjerg

Greenwood, Gouiri, Weah

