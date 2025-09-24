OM – PSG explose les chiffres ! Di Meco tacle Rothen, JPP IMPRESSIONNÉ ! les 3 info OM du jour

Voici les 3 informations qu’il ne fallait pas rater ce mercredi 24 septembre 2025 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille.

1 – TV : Les bons chiffres d’OM – PSG !

Le choc entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, disputé lundi soir au Vélodrome et remporté par les Marseillais, a non seulement fait vibrer les supporters mais aussi signé un véritable succès d’audience. Reprogrammé à un horaire inhabituel, le match a permis à la plateforme Ligue 1+ de battre un record depuis son lancement.

Malgré une diffusion un lundi à 20h et la concurrence directe de la cérémonie du Ballon d’Or sur La chaîne L’Équipe, OM – PSG a trouvé son public. Ce mardi, la LFP a annoncé que le Classique avait réuni 1,2 million de téléspectateurs en moyenne, avec un pic à 1,4 million au moment fort de la rencontre. « Lundi soir à 20h, la rencontre Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain a rassemblé 1,2 million de téléspectateurs, avec un pic à 1,4 million de téléspectateurs, soit une part d’audience de 5,8% en 4+ et 15,7% sur les hommes en 25-49 ans », s’est félicitée la Ligue dans un communiqué.

Vous êtes les meilleurs, MERCI ❤️‍🔥 Notre football, votre chaîne 🤝 pic.twitter.com/QdlnPnc8Z5 — L1+ (@ligue1plus) September 23, 2025

Ligue 1+ signe son record d’audience

Toujours selon la LFP, la chaîne s’est même classée cinquième audience nationale pendant la diffusion, et surtout leader de la télévision payante sur la soirée. La dynamique est confirmée par les chiffres en ligne : « Les réseaux sociaux Ligue 1+ ont enregistré plus de 34 millions d’impressions et 31 millions de vidéos vues, un record sur une journée de championnat depuis le début de saison », précise l’instance.



Un succès notable quand on sait que, dans le même temps, la cérémonie du Ballon d’Or attirait 1,6 million de personnes en moyenne (8,6 % de part d’audience), avec un pic à 2,5 millions lors du sacre d’Ousmane Dembélé.

Pour Ligue 1+, ce record d’audience, ajouté au cap symbolique du million d’abonnés franchi récemment, confirme que la plateforme s’installe dans le paysage audiovisuel sportif français. Et pour l’OM, la victoire dans le Classique résonne donc autant sur le terrain qu’en dehors.

2- OM : Ce qui a impressionné Jean Pierre Papin !

L’Olympique de Marseille a créé la sensation dimanche soir en s’imposant 1-0 face au Paris Saint-Germain au Vélodrome. Ce succès rare dans le Classique a suscité de nombreuses réactions, notamment celle de Jean-Pierre Papin, invité de RMC Sport. L’ancien Ballon d’Or 1991, figure emblématique de l’OM, n’a pas caché son enthousiasme après la prestation marseillaise.

« Je me suis régalé. Ça faisait longtemps que je n’avais pas vu l’OM jouer de cette manière, avec autant d’envie, d’impact, de sérieux, de physique. J’ai été très impressionné par quelques joueurs », a déclaré Jean-Pierre Papin sur RMC Sport.

Papin impressionné par l’envie et l’impact de l’OM

L’ancien capitaine olympien a tenu à souligner l’attitude de Mason Greenwood, buteur décisif dans ce choc : « J’ai vu Greenwood faire des choses qu’il n’avait pas l’habitude de faire. J’ai vu une équipe très solide défensivement. Elle a montré l’envie d’aller chercher les Parisiens très haut. Ça veut dire que le coach avait bien analysé la chose. »

Un discours qui confirme les progrès affichés par l’équipe de Roberto De Zerbi, capable de rivaliser physiquement et tactiquement avec le PSG.

Jean-Pierre Papin a également reconnu que la deuxième mi-temps avait été plus compliquée pour les Marseillais : « Ça a été 45 minutes très longues. Mais cette équipe de Marseille n’a rien lâché dans tous les compartiments. »

OM : Riolo s’inquiète pour De Zerbi ! – https://t.co/rdx4quNKKr — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 23, 2025

L’ancien attaquant a tenu à féliciter les joueurs entrés en cours de match, essentiels pour conserver ce court avantage : « Ce n’est pas facile de rentrer dans un match pareil… C’est un soulagement pour tout le monde. Pour les joueurs, parce que ça faisait très longtemps qu’on n’avait pas battu le PSG. »

Avec cette victoire, l’OM relance non seulement sa saison mais s’offre aussi une énorme bouffée d’oxygène face à son grand rival. Une soirée que Papin comme les supporters marseillais n’oublieront pas de sitôt.

3 – OM – PSG : Di Meco savoure et remet Rothen à sa place !

L’Olympique de Marseille a frappé un grand coup dimanche soir en s’imposant 1-0 face au Paris Saint-Germain au Vélodrome. Un succès historique, puisque l’OM n’avait plus battu son rival à domicile en championnat depuis 2011. Au lendemain de cette rencontre, l’ambiance a également été électrique sur RMC, où Eric Di Meco et Jérôme Rothen ont échangé avec passion.

Invité ce mardi, l’ancien défenseur de l’OM n’a pas résisté à l’envie de chambrer son confrère. “Hier tu chantais, tu fanfaronnais, tu n’as pas voulu comprendre qu’avec les absences du côté du PSG il y avait match. Tu étais sûr de toi, tu allais éteindre le stade si je me souviens bien ou c’était Luis Enrique… Bon bah voilà, vous alliez éteindre le stade…”, a lancé un Di Meco hilare.

Toujours aussi attaché à son club de cœur, il a rappelé la réalité des dernières années difficiles face à Paris : “Nous on a baissé la tête parce que c’est vrai que ces dernières années on prend beaucoup de branlées. Mais ne retourne pas la situation.” Après avoir suivi le match à la télévision, l’ex-international tricolore a précisé : “Moi je suis venu ce mardi, non pas pour entendre des excuses, mais juste pour remettre les choses à leur place.”

Di Meco ravi de ce succès qui relance le championnat

Grâce à une action confuse, conclue par un duel aérien entre Nayef Aguerd et Marquinhos après une sortie manquée de Lucas Chevalier, l’OM a retrouvé le goût de la victoire dans ce Classique. Comme en 2011, ce succès met fin à une longue disette au Vélodrome et redonne de l’espoir aux supporters marseillais.

🔥⚪🔵 Eric Di Meco après la victoire de l’OM face au PSG : “On devait montrer, face à un PSG diminué, qu’on était les tauliers, de faire le job. Et tu ne peux pas empêcher un jeune supporter qui n’a jamais vu de victoire face au PSG au Vélodrome de fêter ça.” pic.twitter.com/S352HNPJcN — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) September 23, 2025

Même Jérôme Rothen a reconnu l’importance de ce résultat : “Blague à part, je suis content pour les supporters marseillais. C’est le deuxième meilleur club français qui s’impose comme ça contre le PSG et c’est fantastique.” Avant de glisser un mot sur l’impact au classement : “Parce qu’à l’arrivée, si le PSG avait gagné, ils auraient déjà été à neuf points et le championnat était plié.”

Toujours dans la joute verbale, Rothen a tenté de relativiser. Relancé par Di Meco, il a ajouté : “Mais non! Parce que moi j’ai envie qu’il y ait de l’attractivité, que les équipes se tirent la bourre. Franchement, l’ambiance était fabuleuse. Apparemment, vous me confirmez bien qu’il y avait une ambiance de malade… Parce que pour moi, je ne vous cache pas que j’ai plus regardé la cérémonie du Ballon d’or.”