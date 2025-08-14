🔵⚪ Rennes – OM : Quel onze pour la reprise de la Ligue 1 (un absent important) ?

L’OM va débuter sa saison par un déplacement à Rennes et des retrouvailles avec Rongier et Merlin. Roberto De Zerbi s’apprête à aligner un onze qui pourrait encore évoluer avec une ou deux recrues d’ici la fin du mercato !

Ce déplacement à Rennes est le match d’ouverture de la saison 2025/2026 de Ligue 1. L’OM, qui n’a perdu aucun match lors de sa préparation, affronte une équipe dirigée par Habib Beye et en pleine reconstruction. Les anciens marseillais Rongier et Merlin son arrivés, la dernière recrue en date Mahdi Camara est arrivée en provenance de Brest. Côté marseillais, un défenseur central (Ordonez?) et un latéral gauche pourrait encore modifier ce onze d’ici la fin du mercato, en plus de Paixao qui n’est pas encore apte.

A lire : Mercato OM : 7 départs attendus !

Medina suspendu, Egan-Riley lancé !

De Zerbi devrait aligner le même onze souvent aligné lors des matches de préparation. Sans Paixao, blessé, Weah devrait être sur le banc suite à son arrivée tardive. Medina est suspendu pour ce premier match, c’est donc le jeune Egan-Riley qui devrait former la charnière avec la recrue Balerdi, Garcia évoluer comme latéral gauche. Au milieu, la recrue Gomes sera probablement titulaire avec les cadres Hojbjerg et Rabiot. En attaque, Greenwood et Gouiri devraient être accompagnés par Rowe…

Le onze probable de l’OM

Rulli

Murillo, Balerdi, Egan-Riley, Garcia

Gomes, Højbjerg, Rabiot

Greenwood, Gouiri, Rowe

Côté anglais, rennais, les recrues Rongier, Merlin et Frankowski devraient être alignées…

A lire aussi : 🔵⚪ Mercato OM : nouvelle offensive pour Bennacer… !