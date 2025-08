🔵️⚪️ MERCATO OM : L’OM s’active pour Zhegrova mais discute aussi avec un plan B (bien connu)

Alors que le dossier Edon Zhegrova reste conditionnĂ© par la rĂ©solution d’un problĂšme de joueur extracommunautaire, l’Olympique de Marseille explore d’autres pistes offensives. Et parmi elles, celle d’Amine Adli prend de l’Ă©paisseur. Quatre ans aprĂšs avoir Ă©tĂ© tout proche de rejoindre le club phocĂ©en, l’ancien toulousain pourrait enfin poser ses valises sur la CanebiĂšre.

Des retrouvailles avec Benatia et un projet séduisant

Selon L’Équipe, des discussions ont Ă©tĂ© engagĂ©es par l’OM pour sonder la faisabilitĂ© d’un transfert d’Amine Adli, actuellement au Bayer Leverkusen. En fin de cycle en Bundesliga, l’international marocain (15 sĂ©lections, 1 but) a publiquement Ă©voquĂ© ses interrogations sur son avenir, souhaitant retrouver du rythme, de la libertĂ©, et un rĂŽle plus dĂ©cisif sur le terrain. « Ce qui compte pour moi, ce sera mon utilisation sur le terrain. J’ai envie de rejouer Ă mon poste, que ce soit sur le cĂŽtĂ© droit ou en tant que deuxiĂšme attaquant », confiait-il le 4 juillet dernier.

Medhi Benatia, aujourd’hui directeur du football Ă l’OM, connaĂźt trĂšs bien le joueur et son entourage. Il aurait Ă©tĂ© dĂ©terminant dans le choix d’Adli de reprĂ©senter la sĂ©lection marocaine. Ce lien personnel pourrait faciliter les nĂ©gociations.

L’OM reste trĂšs attentif Ă toutes les opportunitĂ©s pour renforcer son attaque. Si le dossier Zhegrova est pour l’instant mis en pause, celui d’Adli pourrait connaĂźtre une accĂ©lĂ©ration dans les prochains jours, en fonction des ajustements Ă venir dans l’effectif phocĂ©en.

