🔵 Mercato OM : Les dirigeants dispose (encore) d’une grosse enveloppe pour se renforcer !

Selon L’Équipe, Roberto De Zerbi n’a pas souhaitĂ© s’exprimer prĂ©cisĂ©ment sur les postes encore visĂ©s, mais en interne, les prioritĂ©s sont claires. Le staff phocĂ©en cible un dĂ©fenseur central de haut niveau, avec plusieurs noms Ă©voquĂ©s ces derniers jours : Nayef Aguerd (West Ham), Igor Julio (Brighton) ou encore Joel Ordoñez (Bruges), bien que ce dernier soit dĂ©jĂ l’objet d’une offre de 30 M€ refusĂ©e par son club.

 Les 3 infos mercato OM de ce dimanche 3 aout !

Autre piste active : le poste de latĂ©ral gauche, un secteur fragilisĂ© par le dĂ©part de Quentin Merlin Ă Rennes. Actuellement, seul Garcia occupe le poste, mais son irrĂ©gularitĂ© et certaines lacunes dĂ©fensives inquiĂštent. Toujours selon L’Équipe, les dirigeants de l’OM le considĂšrent comme un maillon faible du systĂšme dĂ©fensif, ce qui pousse le club Ă cibler un nouveau spĂ©cialiste du couloir gauche.

Un mercato loin d’ĂȘtre terminĂ©

Avec dĂ©jĂ plusieurs recrues de poids et une colonne vertĂ©brale offensive renforcĂ©e, l’OM entend dĂ©sormais solidifier sa base dĂ©fensive. L’objectif est clair : offrir Ă De Zerbi un effectif plus Ă©quilibrĂ© et plus compĂ©titif, capable de jouer sur plusieurs tableaux dĂšs la rentrĂ©e.

Le mois d’aoĂ»t pourrait donc encore ĂȘtre animĂ© du cĂŽtĂ© de la Commanderie.

