Des offres pour Maupay, presque 20M€ pour Weah et Bruges fait monter les enchères… Les 3 infos mercato OM de ce dimanche 3 aout !

Retrouvez ci-dessous les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité du mercato de l’OM ce lundi 4 aout 2025.

Neal Maupay pourrait bien vivre ses dernières semaines sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Malgré un statut respecté dans le vestiaire et l’estime affichée de Roberto De Zerbi, l’attaquant français est au cœur des réflexions du club pour ce mercato estival 2025.

Prêté par Everton et définitivement transféré cette été, Maupay a terminé l’exercice sur une note positive, marquant contre le Stade Rennais (4-2) lors de la dernière journée de Ligue 1, le 17 mai dernier au Vélodrome. À l’issue de la rencontre, le joueur avait confié son envie de rester à l’OM, une volonté qui semblait alors partagée par De Zerbi, lequel le considère comme « son fils ». En interne, Maupay fait l’unanimité, autant auprès du staff que de ses coéquipiers.

A lire aussi : Mercato OM : Les dernières infos de Fabrizio Romano sur une priorité de De Zerbi !

Mais en coulisses, les équilibres économiques pèsent lourd. Selon les informations du 10Sport, le salaire de Maupay, estimé à plus de 2 M€ net par an, représente un frein pour un joueur appelé à occuper un rôle secondaire la saison prochaine. Si l’OM ne compte pas le forcer au départ, le club ne s’opposerait pas à une vente, notamment pour alléger sa masse salariale. D’autant que Gouiri, performant depuis son arrivée en janvier, vient de voir débarquer Aubameyang pour l’épauler…

Un temps sondé par le RC Lens, Maupay ne s’est pas montré intéressé par cette piste. En revanche, deux offres concrètes sont arrivées sur le bureau des dirigeants marseillais : Sassuolo en Serie A et Trabzonspor en Turquie ont manifesté leur intérêt. Le joueur, toujours indécis, pèse actuellement le pour et le contre : rester avec un temps de jeu réduit ou saisir l’opportunité d’un nouveau défi à l’étranger.

L’OM n’a pas encore tranché, mais la situation de Neal Maupay pourrait rapidement évoluer en fonction des avancées du mercato. Un dossier à suivre de près dans les prochaines semaines.

Le dossier Timothy Weah touche à sa fin. Selon plusieurs sources concordantes en Italie, dont Tuttosport et Nicolò Schira, un accord a été trouvé entre l’Olympique de Marseille et la Juventus Turin pour le transfert de l’international américain. L’ailier de 25 ans est sur le point de s’engager avec l’OM dans le cadre d’un prêt payant avec une option d’achat et un pourcentage sur la revente qui devrait faire un montant total proche des 20M€ !

Ce montage financier permet à la Juventus d’atteindre quasiment les 20 M€ initialement espérés. Le montant global de l’opération est estimé à 18,2 M€, selon Nicolò Schira, auquel s’ajoute un pourcentage de 10 % à 12.5% sur une future revente, un point encore en cours de finalisation. Toujours d’après le journaliste italien, Timothy Weah devrait signer un contrat jusqu’en 2030, avec un salaire estimé à 2,5 M€ par an.

🔜📝 Paperworks are progressing to be completed between #Juventus and #OlympiqueDeMarseille for Timothy #Weah’s sale for a total package of €18,2M (bonuses included) + 10 or 12,5 % on the future sale. Weah will sign a contract until 2030 (€2,5M/year). #transfers #OM #TeamOM https://t.co/Z3xbW9ITUp

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 4, 2025