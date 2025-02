15 matches pour Longoria… l’OM prend 3 autres sanctions !

La commission de discipline de la LFP a sévi contre l’Olympique de Marseille, en plus des 15 matchs de suspension infligés à Pablo Longoria, d’autres décisions ont été annoncés mercredi soir !

La LFP a également prononcé une sanction exemplaire à l’encontre du président de l’OM, Pablo Longoria, suspendu pour 15 matchs ferme. Cette décision fait suite à son comportement lors de la défaite contre l’AJ Auxerre (3-0), où il avait publiquement remis en cause l’arbitrage. « Son comportement a porté atteinte à l’image du football et constitue un manquement à la charte de l’éthique », a expliqué la commission de discipline. De son côté, l’OM a réagi en indiquant que « le président reste motivé et déterminé ». Mais ce n’est pas la seule sanction infligée à l’OM.

A lire aussi : OM : Longoria reçoit un soutien de Boudjellal !

Une sanction pour usage d’engins pyrotechniques

Suite aux incidents survenus lors du match contre Saint-Étienne, le club phocéen devra faire face à une fermeture partielle du Vélodrome. La tribune Nord du Vélodrome, plus précisément la zone réservée aux Fanatics, sera fermée pour un match ferme en raison de l’utilisation massive d’engins pyrotechniques, de pointeurs lasers et de chants déplacés. Cette sanction prendra effet le 4 mars et s’appliquera lors de la réception du RC Lens le 8 mars prochain (21h05) pour la 25e journée de Ligue 1.

Ravanelli et Cornelius également concernés

L’ancien joueur et conseiller Fabrizio Ravanelli, également impliqué dans la contestation de l’arbitrage, a été suspendu pour 3 matchs ferme.

Par ailleurs, le défenseur Derek Cornelius, expulsé contre Auxerre, a écopé d’un match de suspension. Son expulsion avait d’ailleurs contribué à la colère de Longoria, qui s’était emporté dans les couloirs du stade Abbé-Deschamps, accusant l’arbitrage de corruption.

Malgré ces sanctions, l’OM doit rester concentré sur ses objectifs selon RMC. Toujours deuxième de Ligue 1, le club marseillais tentera de rebondir lors de la réception du FC Nantes ce dimanche (20h45), en clôture de la 24e journée.