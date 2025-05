19 millions pour un défenseur, les 2 possibilités pour Bennacer et le prix de Luis Henrique baissé… Les 3 infos OM du jour !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mercredi : L’OM prêt à mettre 19 millions pour un défenseur, les 2 possibilités pour l’avenir de Bennacer et le prix de Luis Henrique revu à la baisse !

Mercato OM : Longoria propose 19M€ pour un très jeune défenseur central ?

L’Olympique de Marseille poursuit son travail de renforcement en vue de la saison prochaine. En quête de solutions pour solidifier sa ligne défensive, le club phocéen explore plusieurs pistes. Si des noms comme Aymeric Laporte ou Facundo Medina circulent, une autre cible plus jeune attire l’attention des dirigeants olympiens : Yusuf Akçiçek, défenseur central de 19 ans évoluant au Fenerbahçe. D’après les informations de TRT Spor, l’OM aurait pris des renseignements concrets sur l’international turc, déjà sélectionné une fois avec la Turquie. Plusieurs clubs européens, comme Bologne et Lyon, seraient également intéressés, mais le club marseillais serait, selon le média turc, celui qui a manifesté le plus d’intérêt jusqu’à présent. A lire aussi : OM : Le club connaît 22 de ses futurs potentiels adversaires en C1 ! Yusuf Akçiçek dans le viseur de Longoria ? Formé au Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek s’est imposé cette saison sous la direction de José Mourinho. Le jeune défenseur a disputé 20 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 2 buts et délivrant 1 passe décisive, des statistiques prometteuses pour son âge. 🟡🔵 Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Yusuf Akçiçek, birçok kulübün transfer listesine girdi. 💶 Sarı-lacivertlilerin milli oyuncu için en az 25 milyon euro bonservis bedeli istediği öğrenildi. İşte ayrıntılar. 👇 — TRT Spor (@trtspor) May 20, 2025 Une première offre marseillaise transmise ? Le transfert ne sera pas simple à conclure. Le club turc aurait fixé le prix de départ à 25 millions d’euros. Toujours selon TRT Spor, le président de l’OM Pablo Longoria se serait rendu à Istanbul pour rencontrer son homologue Ali Koç. Il aurait alors formulé une offre verbale de 19 millions d’euros. Pour l’heure, les dirigeants du Fenerbahçe n’auraient pas encore donné suite à cette proposition. “Affaire à suivre”, conclut TRT Spor, alors que les négociations pourraient se poursuivre dans les semaines à venir. Le dossier Akçiçek s’inscrit dans une volonté claire de l’OM de miser sur la jeunesse et l’avenir pour renforcer son secteur défensif.

Mercato OM : Djellit donne les deux possibilités pour Bennacer !

L’Olympique de Marseille devra bientôt trancher concernant le futur d’Ismaël Bennacer, prêté cette saison par le Milan AC. Alors que le club dispose d’une option d’achat non obligatoire, des incertitudes persistent sur la volonté réelle de la direction marseillaise de lever cette clause.

Selon les informations de Nabil Djellit, journaliste pour France Football, deux pistes se dessinent quant à la suite de la carrière du milieu de terrain algérien à Marseille. Sur son compte X, il a indiqué : « Pour Bennacer, il y a 2 options. 1. L’OM essaye de baisser le prix de l’OA en sachant que Milan n’aura pas nécessairement d’autres offres à ce prix. Même d’Arabie où il n’est pas 1 priorité. 2. Le club ne croit plus dans le joueur, et a d’autres idées de recrutement ».

A lire : OM : Réunion aux USA avec tout l’état-major olympien !

Pour Bennacer, il y a 2 options.

1. L’#OM essaye de baisser le prix de l’OA en sachant que Milan n’aura pas nécessairement d’autres offres à ce prix. Même d’Arabie où il n’est pas 1 priorité. 2. Le club ne croit plus dans le joueur, et a d’autres idées de recrutement #Algérie — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) May 20, 2025

Baisse du montant ou départ pour Bennacer ?

L’option d’achat, jugée trop élevée par la direction marseillaise, pourrait être renégociée. Le Milan AC, qui ne semble pas avoir reçu d’autres propositions concrètes pour Bennacer, notamment en provenance de l’Arabie saoudite, pourrait être contraint de revoir ses exigences à la baisse.

Depuis son arrivée, Bennacer a montré par intermittence ses qualités de relance et de vision du jeu, mais il peine encore à convaincre pleinement sur la durée. Des doutes existent donc sur sa capacité à s’imposer comme un élément essentiel du milieu de terrain marseillais à long terme. D’autant que son salaire est haut dans la hiérarchie du vestiaire…

Mercato OM : ça se complique pour Bennacer ? – https://t.co/o7x22gs6aW — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 20, 2025



L’OM, qui prépare déjà son prochain mercato, pourrait privilégier d’autres profils pour renforcer son entrejeu si le staff technique estime que le rendement de Bennacer ne justifie pas un investissement supplémentaire.

À quelques semaines de la fin de saison, le sort de l’international algérien reste donc en suspens. Le club phocéen devra bientôt faire un choix clair entre renégocier son transfert, ou se tourner vers d’autres pistes de recrutement.

Mercato OM : Le prix du transfert de Luis Henrique revu à la baisse ?

Auteur d’une saison plus que réussie pour Luis Henrique, le joueur devrait s’envoler vers Milan dans les semaines à venir. Après avoir longuement négocié avec l’Inter, le prix que pourrait toucher l’OM serait enfin connu !

L’OM doit vendre durant ce mercato ! Malgré une qualification en Ligue des Champions et une deuxième place assurée pour le club, les Phocéens ont besoin d’argent afin d’amortir certains transferts effectués l’été dernier et d’acquérir de nouveaux joueurs compétitifs. Une mission pas si simple alors que le club a toujours peiné pour réaliser de belles plus values sur ses ventes, au cours de ces dernières années.

Mais cette fois-ci, l’OM ne compte plus reproduire les erreurs passées et capitaliser sur ses joueurs ayant la cote afin d’en tirer le prix fort. Et récemment, c’est Luis Henrique qui devrait quitter la Canebière afin de s’envoler en Italie, où l’Inter Milan souhaite s’offrir ses services. À 23 ans, l’ailier brésilien a donc disputé sa dernière saison sous les couleurs de l’OM, inscrivant neuf buts et neuf passes décisives.

A lire aussi : Mercato OM : Longoria opropose 19M€ pour un très jeune défenseur central ?

Une fourchette de prix entre 21 et 27M€ pour l’OM ?

🔹D’après @calciomercatoit, l’OM réclamait initialement entre 30 et 35 M€ pour Luis Henrique 🇧🇷. 🔹 L’affaire pourrait finalement se conclure entre 21 et 27 M€ 🤝 #TeamOM 🔵⚪ #MercatOM https://t.co/sA3CVsZfZX https://t.co/IqRZCri9fU — GP013 (@Gp_013) May 20, 2025

Mais si les questions autour du prix du joueur font débat, l’OM ne souhaite pas le brader. En effet, l’Inter était prêt à mettre 25 millions d’euros maximum, alors que l’OM en réclamait 30 millions au minium. Finalement, d’après des informations du média italien Calciomercato, les dirigeants des deux camps seraient parvenus à un accord situé entre 21 et 27 millions d’euros ! Une fourchette assez large incluant plusieurs bonus, expliquant le flou sur le prix exact.

Et si l’OM arrive à tirer aux alentours de 25 millions d’euros pour le joueur brésilien, cela constituerait une de ses plus belles ventes de son histoire. Un transfert qui pourrait se retrouver environ dans le top 4 des départs phocéens, à égalité avec le milieu Zambo-Anguissa, parti pour environ 25 millions d’euros également. De quoi renflouer les caisses à l’aube d’un mercato qui s’annonce, encore une fois, mouvementé sur la Canebière.