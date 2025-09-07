2 gros absents côté PSG, Harit vers la sortie et mauvaise nouvelle pour Weah… Les 3 infos OM du 7 septembre 2025

Voici les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer ce dimanche 07 septembre dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et du mercato du club marseillais.

Dembélé et Doué forfaits face à l’OM !

Le Classico OM – PSG, prévu le 21 septembre prochain au Vélodrome, se jouera sans deux cadres parisiens. Le club de la capitale devra en effet composer sans Ousmane Dembélé et Désiré Doué, tous deux blessés lors de la trêve internationale. Une nouvelle qui change déjà la préparation des deux camps.

Dembélé forfait, un coup dur pour le PSG

6 SEMAINES D’ABSENCE POUR OUSMANE DEMBÉLÉ ❌ L’attaquant français devrait rater les matches contre l’Atalanta et le FC Barcelone en Ligue des champions 😕 Désiré Doué lui pourrait manquer 3 à 4 semaines de compétition 🤕 pic.twitter.com/flB9bPuOvZ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 6, 2025



Touché à la cuisse vendredi soir avec l’équipe de France lors de la victoire face à l’Ukraine (2-0), Ousmane Dembélé ne rejouera pas avant plusieurs semaines. Selon les informations de RMC, son absence est estimée à au moins six semaines de compétition. L’attaquant parisien, considéré comme le grand favori de l’édition 2025 du Ballon d’Or, manquera donc plusieurs rendez-vous importants.

Le PSG sera privé de son ailier pour le déplacement à Marseille, mais aussi pour ses débuts en Ligue des Champions. Un coup dur pour Luis Enrique qui devra revoir ses plans offensifs à l’approche de ce mois de septembre chargé.

Désiré Doué également indisponible

L’autre mauvaise nouvelle pour le club parisien concerne Désiré Doué. L’ancien joueur de Rennes, lui aussi international français, a rejoint l’infirmerie en raison d’une blessure moins grave. Son indisponibilité est estimée entre trois et quatre semaines. Conséquence : il sera également absent pour le déplacement au Vélodrome dans deux semaines.

A lire aussi : OM : Encore des départs ? Quel système pour De Zerbi ? Pas plus de mercato que les autres ?

Si le PSG reste armé avec un effectif riche en solutions offensives, ces deux absences pèseront forcément dans la préparation du Classico. Côté marseillais, l’OM et Roberto De Zerbi savent qu’ils accueilleront un adversaire privé de deux de ses talents offensifs majeurs.

Le choc du 21 septembre, toujours attendu avec une énorme ferveur, pourrait donc offrir un scénario bien différent de celui anticipé initialement. L’Olympique de Marseille tentera de profiter de cette situation pour s’imposer face au champion de France en titre.

Harit, une dernière chance dans le Golfe ?

L’OM a tranché. Si Ruben Blanco, Pol Lirola, Amine Harit et Neal Maupay portent encore le maillot olympien, leur avenir à Marseille semble scellé. Non retenus dans la liste des joueurs qualifiés pour la Ligue des champions, les quatre indésirables sont clairement sur la rampe de départ. Pablo Longoria et Mehdi Benatia s’activent en coulisses pour leur trouver une porte de sortie avant la fermeture des derniers marchés encore ouverts.

Un timing serré pour Longoria et Benatia

Alors que la plupart des grands championnats européens ont refermé leur mercato, il reste quelques options à explorer : la Belgique (jusqu’au 8 septembre), l’Arabie Saoudite (11), la Grèce, la Turquie et la Russie (12), sans oublier le Qatar (16). Des destinations qui pourraient convenir à des joueurs désormais hors des plans de Roberto De Zerbi.

Le cas de Ruben Blanco est le plus limpide. Mis à l’écart dès la reprise et écarté du groupe depuis plusieurs mois, le gardien espagnol de 30 ans n’a jamais eu sa chance sous De Zerbi. Une rupture de contrat semble désormais l’issue la plus probable.

A lire aussi : OM : C’est confirmé pour Aubameyang !

Pol Lirola a évité le loft cet été, à la différence de l’année précédente, et a même grappillé quelques minutes à Lyon (0-1). Mais sa situation contractuelle – une seule année restante – pousse l’OM à lui trouver une sortie. Ses dirigeants ne veulent plus voir de joueurs quitter le club libres.

Pour Amine Harit, les choses se compliquent. Miné par des blessures musculaires récurrentes, l’international marocain n’a pas attiré beaucoup de prétendants. Ses seules pistes concrètes mènent vers les pays du Golfe, où le marché reste encore actif.

Arrivé en urgence l’été dernier, Neal Maupay est aujourd’hui l’un des plus gros casse-têtes du club. Ecarté du groupe de Ligue 1, dépassé dans la hiérarchie par Aubameyang et Gouiri, il n’a plus de place à Marseille. Si Anderlecht a récemment manifesté son intérêt, l’attaquant français semble peu pressé de partir, préférant honorer son contrat.

Avec ces quatre dossiers encore en suspens, Longoria et Benatia s’activent pour alléger l’effectif et les finances du club. Mais à quelques jours de la fermeture des marchés secondaires, l’OM joue contre la montre.

A lire aussi : ⚡ OM – Droits TV : Labrune contre-attaque après les critiques explosives de McCourt

Blessure pour Weah !

TRÊVE INTERNATIONALE : Timothy Weah touché avec les États-Unis.

Soirée compliquée pour les États-Unis… et peut-être aussi pour l’OM. Aligné d’entrée face à la Corée du Sud (défaite 0-2), Timothy Weah a dû quitter ses partenaires prématurément, à la 62ᵉ minute,

Selon les premières informations venues du camp américain, l’ailier de 25 ans souffrirait pourrait souffrir des ischio-jambiers. Rien de très clair pour l’instant : aucun diagnostic officiel n’a encore été communiqué, et le joueur doit passer des examens complémentaires dans les prochains jours.

A lire aussi : OM : C’est confirmé pour Aubameyang !

Vers un forfait contre le Japon ?

Les États-Unis, battus par la Corée du Sud, enchaînent avec un nouveau match amical le 9 septembre contre le Japon. La présence de Weah pour ce rendez-vous est incertaine, mais il pourrait être préservé par précaution.

L’OM dans l’attente

Du côté de Marseille, le staff médical reste attentif à la situation de son joueur. Weah a rejoint cet été l’OM juste avant la reprise du championnat et sa polyvalence lui a déjà permis de jouer lors des premier matchs de la saison.

Avec un calendrier qui s’annonce chargé — réception de Lorient, déplacement au Bernabéu pour affronter le Real Madrid en Ligue des champions (16 septembre), puis Classique face au PSG (21 septembre) —, l’OM espère pouvoir compter sur son international américain rapidement.

Pour l’heure, il s’agit donc surtout d’une alerte à surveiller, sans tirer de conclusions hâtives.

A lire aussi : ⚡ OM – Droits TV : Labrune contre-attaque après les critiques explosives de McCourt