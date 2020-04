Le journaliste de RMC Sport Florent Germain a évoqué la situation des joueurs dont le contrat expirera en juin 2021. Ces dernier n’ont entamé aucune discussion avec les dirigeants de l’OM.

Florian Thauvin, Steve Mandanda, Maxime Lopez et Valère Germain n’ont plus qu’un an de contrat avec l’OM. En juin 2021 ils pourront donc partir libre et le club marseillais ne touchera pas un euros en indemnité de transfert. Le journaliste de RMC Sport, Florent Germain a fait le point sur la situation de ces joueurs :

» Je confirme aujourd’hui que ces joueurs et leur entourage respectif n’ont aucune discussion avec les dirigeants marseillais. Je pense que l’OM veut radicalement changé son train de vie. Il n’y aura je pense plus de gros salaires à part peut être un ou deux joueurs stars. Ils veulent repartir sur des salaires revus à la baisse. » Florent Germain — Source: RMC Sport