Un attaquant monégasque pisté, un serial buteur ciblé, et une baisse des salaires des joueurs de L1…. Les 3 infos OM de ce mercredi !

Le buteur monégasque Slimani sur les tablettes des dirigeants, un attaquant norvégien pisté et une baisse des salaires des joueurs de L1… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Mercato OM: Un attaquant à 10 millions d’euros pisté ?

Le club olympien connaît des difficultés financières. Le mercato devra être malin afin de renforcer l’équipe au vu d’une éventuelle qualification en Ligue des Champions…

Selon les information du média portugais A BOLA, l’OM est intéressé par le profil de l’attaquant algérien Islam Slimani. Le joueur monégasque appartient au club anglais Leicester qui aurait fixé le prix du joueur à 10 millions d’euros. L’Olympique de Marseille n’est pas seul sur le dossier, en effet son ancien club le Sporting Portugal souhaiterait rapatrier l’international algérien qui touche 380 000 euros par mois.

Joël Cantona avait affirmé sur le plateau de DFM, vouloir Islam Slimani sous les couleurs de l’OM.

Slimani, C’est mon frère Eric qui m’en a parlé en premier — Joël cantona

A lire : MERCATO EX OM : REBOND DANS UN TOP CLUB POUR ANDRÉ AYEW ?

« Ca serait bien d’avoir Slimani à l’OM, j’en rêve depuis 4 ans. C’est mon frère Eric qui m’en a parlé en premier. En étant du côté de Lisbonne et il est supporter du Sporting, il a fait un malheur là-bas. Eric me disait qu’il était fort. Je m’y suis intéressé de près, Slimani a eu un mauvais passage en Angleterre, j’en avais parlé à ce moment là aux recruteurs de l’OM. J’avais dit à Jean-Philippe Durand, il faut s’intéresser à Slimani. C’était en 2016 je crois… » Joël Cantona – source : FCMarseille

Mercato : L’OM s’intéresse à un serial buteur de 24 ans ?

Même si l’OM va récupérer Kostas Mitroglou après un an et demi de prêt, le club aurait comme priorité de trouver un attaquant pour épauler Dario Benedetto. les noms de Niang et Dia ont été évoqués, un buteur norvégien serait pisté…

Selon FootMercato, une vingtaine de clubs seraient très intéressés par le profil d’Alexander Sorloth. L’OM serait dans cette liste tout comme Monaco et Lyon. Le Real Madrid, le Bayern Munich, l’AC Milan, Naples et des clubs anglais dont Chelsea seraient aussi sur le coup. Il faut dire que le buteur norvégien de 24 ans empile les buts…

alexander Sorloth, un profil à la Haaland en moins jeune ?

L’actuel meilleur buteur de Süper Lig en Turquie a inscrit 29 buts en club et sélection toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Alexander Sorloth est prêté par Crystal Palace mais Trabzonspor devrait l’option d’achat du joueur qui est estimée à 7M€. Le club turc espère ensuite faire une sacrée plus-value en récupérant un montant estimé entre 25 et 30M€. De quoi compliquer la tâche d’Andoni Zubizarreta.

Cet avant centre d’1m95 est solide, rapide et technique, un profil parfait dans le football moderne. Il a été recruté par Crystal Palace en 2018 pour 9M€, ce dernier a été prêté à deux reprises et vient de réaliser une énorme saison en Turquie à Trabzonspor avec 19 buts marqués et 6 passes données en 26 matches…

Exclu FM : les grands clubs d’Europe s’arrachent Alexander Sorloth https://t.co/7ll6fPfCPa — Foot Mercato (@footmercato) April 7, 2020

Sørloth’un Türkiye solunda şok etkisi yaratan golü… silinmeden eyşdi izle assfad

pic.twitter.com/lAR8rTIqpO — ИВАН ДРАГО (@Koznea1) April 6, 2020

Ligue 1 / OM : Accord pour une réduction des salaires par tranches !

Les clubs et les représentants des joueurs semblent avoir trouvé un accord de principe pour une baisse de salaire provisoire. Cependant, cette recommandation peut être refusée par un joueur et la totalité des salaires sera perçue mais en décalé…

Le groupe de travail de la LFP a trouvé un accord sur la baisse des salaires des joueurs. Cependant cet accord reste une recommandation et surtout les salaires non perçus seront récupérés au maximum un mois après la fin du championnat… Voici les différentes tranches de baisses proposées :

Inférieur à 70% de 10 000 euros brut mensuel, pas de baisse

Entre 10 000 et 20 000 €, la baisse sera de 20 %

Entre 20 000 et 50 000 € de 30 %

Entre 50 000 et 100 000 € de 40 %

Au-delà de 100 000 € de 50 %

La totalité payée au maximum un mois après la fin du championnat…