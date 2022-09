3 absents importants de la liste pour la LDC, nouvelle offre pour Dieng et réaction de Tudor après Auxerre… Les 3 infos OM de ce dimanche

LE GROUPE DE L’OM POUR LA LIGUE DES CHAMPIONS

Le site officiel de la Ligue des Champions a communiqué le groupe de l’Olympique de Marseille pour la Ligue des Champions. Pour rappel, le club marseillais a dû enregistrer moins de joueurs pour la phase de poules en raison des sanctions de l’UEFA liées au fair-play financier. Il y a trois gros absents : Cédric Bakambu, Isaak Touré et Bamba Dieng…

Voici le groupe communiqué par l’UEFA :

𝐆ardiens : Pau López, Ruben Blanco

𝐃éfenseurs : Eric Bailly, Leonardo Balerdi, Jonathan Clauss, Samuel Gigot, Issa Kaboré, Sead Kolasinac, Chancel Mbemba, Nuno Tavares

𝐌ilieux : Gerson, Mattéo Guendouzi, Pape Gueye, Amine Harit, Valentin Rongier, Jordan Veretout

𝐀ttaquants : Dimitri Payet, Alexis Sánchez, Luis Suárez, Cengiz Ünder

Mercato OM : Une offre inattendue de dernière minute de 7M€ pour Bamba Dieng va tomber !

Bamba Dieng devait quitter l’Olympique de Marseille pour rejoindre l’OGC Nice lors du dernier jour du mercato. Sa visite médicale a fait capoter l’affaire. Cependant le Sénégalais pourrait encore quitter Marseille dans les jours qui viennent…

En effet, selon L’Équipe, le Royal Antwerp, actuel leader du championnat de Belgique prépare une offre de 7M€ pour s’attacher les services du champion d’Afrique. Le marché belge est ouvert jusqu’au 6 septembre et des échanges auraient déjà eu lieu entre les deux clubs.

Le prix semble bien en deça des attentes du club en début de mercato mais étant donné la situation du joueur au club… Pour rappel, il n’a pas été inscrit sur la liste de l’OM pour disputer la Ligue des Champions.

LA RÉACTION DE TUDOR APRES LA VICTOIRE À AUXERRE

L’Olympique de Marseille s’est imposé face à Auxerre (0-2) samedi après-midi à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1. Gerson et Sanchez sont les buteurs marseillais. Igor Tudor s’est exprimé au terme de la rencontre au micro de Prime Video.

La réaction de l’entraineur de l’OM Igor Tudor au micro de Prime Video au terme de la victoire de l’Olympique de Marseille face à Auxerre (0-2) ce samedi après-midi à l’occasion de la 6e journée de Ligue 1.

« C’est bien parce qu’on a gagné c’est le plus important à la fin. C’est le match le plus difficile dans une série de trois. mentalement il fallait beaucoup d’humilité. Ça n’a pas été facile pour nous, notre pressing n’a pas toujours été bon mais finalement on mérite cette victoire. C’était le premier match de Kaboré, Mbemba était un peu fatigué et sur certains coups on était en retard. Mais ce qui est important c’est d’avoir été compact. Ce n’était pas un match parfait mais il fallait qu’on gagne ici. » Igor Tudor – Prime Video (03/09/2022)

Les sifflets du début de saison

« Les sifflets lors du premier match paraissent loin ? Attention ça peut encore changer très vite (rires). On doit l’accepter car il y a cette passion et les supporters veulent toujours le meilleur pour leur équipe. On va continuer à travailler pour s’améliorer. Il faut que les supporters qui viennent nous voir prennent du plaisir. J’aime qu’on attaque, que l’on soit offensif, que l’on presse l’adversaire. je pense toujours aux supporters il faut qu’ils prennent du plaisir en venant nous voir » Igor Tudor – Prime Video (03/09/2022)

