OM : Et maintenant le fair-play financier ?

Selon l’Equipe, l’OM a dû fournir des pièces complémentaires sur ses comptes aux experts du fair-play financier de l’UEFA. Si la direction marseillaise reste confiante, pour le moment une procédure peut encore être ouverte à son encontre.

Déjà en attente de la réponse de la DNCG, l’OM pourrait avoir des problèmes avec le fair-play financier. En effet, comme chaque année, l’UEFA analyse les comptes des clubs participants à l’une de ses compétitions. Or après ce contrôle la chambre d’instruction de l’Instance de contrôle financier des clubs (ICFC) de l’UEFA à adresser une demande d’informations complémentaire à l’OM, ce qui pourrait engendrer des procédures juridiques qui ne seraient pas les bienvenues. Mais pas d’inquiétude pour l’instant, l’OM a bien fourni ses pièces complémentaires et reste dans le même cas qu’une trentaine d’autres clubs.

« Cela va être résolu » – OM

L’OM est donc confiant dans ce dossier. Pourtant ces finances ne sont pas au mieux, si la qualification en Ligue des Champions à renflouer un peu les caisses du club, son incapacité à vendre ses joueurs lors des derniers mercato, fait état de pertes à hauteur de 76,4 millions d’euros, selon les chiffres présentés à la DNCG.

« Il y a eu des échanges et des pièces complémentaires nous ont en effet été demandées. Nous les avons données et de notre point de vue, cela va être résolu. Nos comptes vont mieux qu’ils n’ont été. Le club est en train de revenir sur les rails. Il y a maintenant beaucoup moins de pertes et nous avons l’objectif d’être à l’équilibre la saison prochaine » Source : l’équipe (20/06/2022)