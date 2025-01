3 joueurs impliqués dans le deal Gouiri ?, Quel onze face à Nice et les dernières informations dans le dossier Mathys Tel… les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi soir : 3 joueurs impliqués dans le deal Gouiri ?, Quel onze face à Nice et les dernières informations dans le dossier Mathys Tel…

Avec l’officialisation du transfert d’Elye Wahi à Francfort et l’annonce imminente du départ probable d’Ismaël Koné, l’Olympique de Marseille a connu un vendredi mouvementé, laissant présager une fin de mercato loin d’être calme. Roberto De Zerbi a d’ailleurs déclaré, hier en conférence de presse, que le club phocéen allait recruter un attaquant « fort » avant la clôture de la période des transferts pour pallier le départ de l’ancien lensois. Hier, L’Équipe nous informait qu’Amine Gouiri faisait partie des options explorées. L’attaquant du Stade Rennais semble en effet être la priorité des dirigeants marseillais. Les négociations avancent et plusieurs joueurs pourraient même être inclus dans ce transfert, selon les informations de La Provence.

À la recherche d’un joueur capable de succéder à Wahi, l’OM a initié des discussions directes avec le Stade Rennais au sujet d’Amine Gouiri. L’attaquant de 24 ans, sous contrat avec Rennes jusqu’en 2027, représente un profil de choix pour renforcer l’attaque marseillaise. Selon les informations de La Provence, Chancel Mbemba, Bamo Meité et Ismaël Koné seraient les joueurs qui pourraient être inclus dans un échange afin de signer Amine Gouiri !

Toujours selon les informations de La Provence, c’est la polyvalence de l’international algérien qui séduirait l’OM. En effet, la capacité de l’ancien lyonnais à pouvoir évoluer en pointe à la place de Neal Maupay ou un cran en dessous pour suppléer Adrien Rabiot ou Mason Greenwood serait fortement appréciée par le board marseillais malgré ses performances en demi-teinte cette saison.

Affaire à suivre…

a lire aussi : Ligue 1 : Saint-Étienne accroche 1 point, Monaco, Lille et Paris en piste ce samedi… Le programme du reste de la J19 !

Après 2 victoires face au HAC et Rennes début janvier 2025, les marseillais viennent d’enchaîner deux contre-performances de suite au Stade Vélodrome avec l’élimination en 16e de Coupe de France face à Lille et le décevant match nul (1-1) face à Strasbourg dimanche dernier. Pour se remettre dans le droit chemin, les olympiens se déplacent à Nice ce dimanche à 20h45. Quelle composition Roberto De Zerbi alignera-t-il face aux aiglons ?

L’OM avait parfaitement entamé son année 2025 avec une large victoire 5-1 face au HAC et une autre 2-1 face à Rennes, mais les hommes de Roberto De Zerbi n’ont pas réussi à passer l’obstacle lillois en Coupe de France et n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul contre Strasbourg la semaine dernière. Ainsi, les olympiens veulent se remettre la tête à l’endroit et auront l’occasion de le faire dimanche soir face au Nice de Franck Haise. Pour ce match, Roberto De Zerbi devra se passer des blessés de longue date, Carboni et Moumbagna. Amine Harit et Geoffrey Kondogbia, sont quant à eux toujours absents. Koné, annoncé sur le départ par Roberto De Zerbi ce vendredi ne sera pas dans le groupe tout comme Elye Wahi, officiellement transféré à Francfort également ce vendredi. À noter les retours dans le groupe de Valentin Rongier et d’Amir Murilllo !

A lire aussi : OM : La crainte de Rothen sur l’arbitrage !

Rulli devrait être titulaire dans les buts. La défense à trois sera probablement composée de Balerdi, Cornelius ainsi que de Murillo qui devrait reprendre sa place. Quentin Merlin sera très certainement le piston gauche tandis que Luis Henrique devrait occuper le même poste à droite. Højbjerg retrouvera Valentin Rongier au milieu tandis que Rabiot sera lui sans doute reconduit dans son rôle hybride sur le côté gauche. Greenwood devrait être titularisé axial droit tandis que Maupay sera certainement une nouvelle fois à la pointe de l’attaque.

Le onze de départ Probable : Rulli – Murillo, Balerdi, Cornelius (ou Brassier), Merlin – Henrique – Hojbjerg, Rongier – Rabiot – Greenwood, Maupay

Alors que le départ d’Elye Wahi vers Francfort a été officialisé ce vendredi, l’OM s’active en cette fin de mercato pour lui trouver un remplaçant. Parmi les pistes annoncées, on retrouve notamment l’attaquant du Bayern Munich, Mathys Tel. Le célèbre journaliste italien, Fabrizio Romano vient justement d’amener de nouvelles informations dans ce dossier…

Le mercato hivernal pourrait prendre une tournure intéressante pour Mathys Tel, l’attaquant français de 19 ans du Bayern Munich. Ainsi, selon les informations du journaliste spécialiste du mercato, un départ du jeune espoir français cet hiver se rapprocherait de plus en plus et il n’y aura pas qu’un seul club sur le dossier…

En effet, l’ancien rennais n’a plus joué la moindre minute sous le maillot bavarois depuis trois matchs et Fabrizio Romano nous apprends que Chelsea serait prêt à passer à l’action dans les prochains jours et pourrait même proposer un transfert sec à l’inverse des nombreux autres clubs intéressés qui ne proposeraient que des prêts.

🚨👀 Zero minutes in the last three games for Mathys Tel at Bayern.

Chelsea remain interested to activate talks for a permanent move as well as more clubs eventually on loan.

It’s up to the player. 🇫🇷 pic.twitter.com/l3siCkeE8S

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2025