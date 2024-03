Rennes – OM (Ligue 1): à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’Olympique de Marseille se déplacera à Rennes pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. À quelle heure et sur quelle chaîne TV voir ce match ? Retrouvez toutes les informations sur cette rencontre du championnat de France dans cet article.

Après avoir tremblé ce jeudi face à Villarreal (3-1), l’OM s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Jean-Louis Gasset a toutefois concédé sa première défaite sur le banc olympien. Les Olympiens auront à cœur de se relancer ce dimanche à Rennes dans un match décisif pour la course à l’Europe.

Présent ce samedi en conférence de presse, Jean-Louis Gasset a évoqué l’importance du match face à Rennes: « On a rejoint un peloton. Demain à Rennes, il faut faire un dernier effort. J’ai dis cela à mes joueurs. Il manque un dernier petit coup de collier à donner. Je sais qu’ils sont fatigués, mais la récupération arrive. On a tous mis en œuvre pour cela. On a dormi à la Commanderie lorsqu’on est rentré de Villarreal. Ils ont eu des soins, on est très bien équipé. Tout le monde mange ensemble. On connaît l’importance du match de demain face à une équipe joueuse dotée d’une intelligence de jeu avec des joueurs que j’adore comme Bourigeaud et Terrier. »

#Gasset: « On a rejoint un peloton. Demain à Rennes, il faut faire un dernier effort. J’ai dis cela à mes joueurs. Il manque un dernier petit coup de collier à donner. Je sais qu’ils sont fatigués, mais la récupération arrive. On a tous mis en œuvre pour cela. On a dormi à la… pic.twitter.com/YnJSn33osO — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 16, 2024

À quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre Rennes – OM ?

L’OM affronte Rennes cet après-midi . Le match débutera à 17h05 et sera diffusé en direct sur Canal + Foot.

Comment voir Rennes – OM en streaming ?

Il vous faudra bénéficier d’un abonnement Canal +. Pour suivre en streaming la rencontre sur ordinateur ou mobile, il suffit de se connecter sur le site ou l’application My Canal.

Un retour au 4-3-1-2 ?

Lopez Clauss Balerdi Mbemba Merlin Veretout Kondogbia HaritNdiaye Aubameyang Sarr

Ounahi freiné par sa blessure à l’orteil selon Gasset

#Gasset sur #Ounahi: « Il a été extraordinaire en Coupe du Monde. Je pense que sa blessure à l’orteil lui a posé beaucoup de problèmes. Il a été opéré et est toujours en train de se soigner. La semaine dernière, il n’était pas dans le groupe car il avait mal au genou. J’espère… pic.twitter.com/Jgn3z1eWBm — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 16, 2024

« Ounahi a été extraordinaire en Coupe du Monde. Je pense que sa blessure à l’orteil lui a posé beaucoup de problèmes, a indiqué Gasset. Il a été opéré et est toujours en train de se soigner. La semaine dernière, il n’était pas dans le groupe car il avait mal au genou. J’espère qu’il va retrouver le niveau qui était le sien en Coupe du Monde », a-t-il ajouté.

