C’est confirmé pour les Marseillais, le maillot officialisé et c’est fait pour Greenwood ! Les 3 infos OM de ce dimanche

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce dimanche : C’est confirmé pour les Marseillais, le maillot officialisé et c’est fait pour Greenwood !

OM : Le nouveau maillot 2025/2026 déjà officialisé !

Le concert de JUL de ce samedi restera dans la légende marseillaise. Le rappeur portait le maillot de la saison prochaine à la fin de sa prestation !

C’est désormais officiel, le nouveau maillot de l’Olympique de Marseille 2025/2026 a été montré au grand jour. Le rappeur JUL le portait lors de son concert au Vélodrome ce samedi soir, en présence de Medhi Benatia et Adrien Rabiot sur scène. Une belle manière pour le club d’annoncer la nouvelle tunique des Olympiens pour la saison prochaine.

“Alignement total de l’ensemble des dirigeants du club”

Comme révélé donc par RMC Sport, les discussions tenues ces derniers jours aux USA entre la direction de l’OM, le propriétaire Frank McCourt et Roberto De Zerbi ont permis d’aligner tout le monde sur les objectifs du clubs. L’OM a confirmé l’unité de son état-major dans un courrier adressé aux membres du programme Peuple Bleu et Blanc.

L’Olympique de Marseille a donc choisi la voie directe pour s’adresser à ses supporters. Dans une lettre envoyée aux abonnés du programme Peuple Bleu et Blanc, le club confirme l’alignement total de ses dirigeants autour de Roberto De Zerbi, en poste depuis l’été 2024 :

“Ces deux jours d’échanges ont permis de consolider et de réaffirmer l’unité des dirigeants autour d’une vision commune, essentielle à la pérennité du projet lancé à l’été 2024 », peut-on lire dans le communiqué relayé par RMC. Une déclaration qui vise à balayer les incertitudes, alors que l’avenir du technicien italien avait été brièvement évoqué comme flou dans certains médias.

L’OM profite également de ce courrier pour tourner la page et poser les premières pierres de la saison prochaine : « Place désormais à la préparation de la saison 2025-2026, avec un engagement et un alignement total de l’ensemble des dirigeants du club, déterminés à relever les défis passionnants à venir, au premier rang desquels celui d’installer durablement le club en Ligue des champions, saison après saison. »

OM : C’est confirmé pour les Marseillais !

Vainqueur de la Coupe de France face au Stade de Reims, le Paris Saint-Germain retrouvera l’Olympique de Marseille pour le Trophée des Champions. Un Classique explosif en ouverture de la saison 2025/2026.

Le Paris Saint-Germain a remporté la Coupe de France en battant le Stade de Reims 3-0 ce samedi 24 mai 2025 au Stade de France, grâce à un doublé de Bradley Barcola et un but d’Achraf Hakimi . Ce succès permet au PSG de réaliser un triplé national pour la deuxième saison consécutive, après avoir déjà remporté la Ligue 1 et le Trophée des Champions.Grâce à ce succès, les Parisiens décrochent un nouveau titre, mais surtout, ils valident leur billet pour le Trophée des Champions, où ils affronteront l’Olympique de Marseille, dauphin de Ligue 1.

Toujours un doute sur la date de cet OM – PSG

Un Classique aux allures de revanche se profile donc pour lancer la saison 2025/2026. L’OM de Roberto De Zerbi, qui a terminé à la 2e place du championnat, s’était assuré une participation à cette rencontre en tant que meilleure équipe de Ligue 1 non-vainqueur de la Coupe, condition requise lorsque le champion et le vainqueur de la Coupe sont le même club. En raison de la participation du PSG à la Coupe du Monde des Clubs cet été, le Trophée des Champions 2025 ne se tiendra pas en début de saison comme à l’accoutumée. La Ligue de Football Professionnel (LFP) envisage de programmer ce match en décembre 2025, bien que la date et le lieu exacts restent à déterminer. Ce futur affrontement entre le PSG et l’OM promet d’être un moment fort de la saison, opposant les deux plus grands rivaux du football français pour un premier titre officiel.