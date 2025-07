Mercato OM : La Juventus fait un gros forcing pour Balerdi !

Malgré la fermeté affichée par l’Olympique de Marseille, la Juventus Turin ne lâche pas Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin est devenu la priorité du club italien dans ce mercato estival, selon les informations concordantes de L’Équipe et du journaliste Giovanni Albanese.

La Juventus a clairement identifié Leonardo Balerdi comme sa cible numéro un pour renforcer sa défense cet été. Selon Giovanni Albanese, spécialiste du mercato italien, le club turinois veut “tout faire pour satisfaire Igor Tudor”, qui a désigné l’actuel capitaine de l’OM comme le profil idéal pour renforcer son arrière-garde. L’idée de la Vieille Dame serait d’inclure le dossier Timothy Weah dans les discussions pour tenter de débloquer les négociations avec Marseille.

L’OM reste ferme, Balerdi est « quasi intransférable »

Du côté marseillais, la position est claire. Selon L’Équipe, les dirigeants de l’OM considèrent Balerdi comme quasi intransférable, malgré les approches répétées. Le défenseur central se sent bien à Marseille et a accueilli avec enthousiasme l’arrivée de son compatriote Facundo Medina, avec qui il pourrait former une charnière 100 % argentine.

Si la Juventus s’active en coulisses, le dossier reste donc complexe. L’OM n’a pour l’instant aucune intention de se séparer de son capitaine, pilier du projet de Roberto De Zerbi. À moins d’un retournement de situation ou d’une offre exceptionnelle, Leonardo Balerdi devrait poursuivre l’aventure sur la Canebière.

