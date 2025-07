Mercato OM : Ce que Rulli et Balerdi ont expliqué à Medina !

L’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée de Facundo Medina, défenseur argentin de 26 ans, après cinq saisons solides passées au RC Lens. Cette signature, très attendue, intervient après plusieurs semaines de négociations.

Facundo Medina, qui a quitté Lens avec un message émouvant adressé aux Sang et Or sur les réseaux sociaux, semble enthousiaste à l’idée de démarrer ce nouveau chapitre sous les couleurs phocéennes. « Vraiment, je me sens comme chez moi, un peu comme en Argentine. C’est trop important pour moi. Ce que je connais ? Les supporters, les supporters… Après, je connais un peu tout grâce à Leo (Balerdi) et Géro (Rulli). Ils m’ont expliqué qu’ici, c’est comme en Argentine. Pour moi, pour mon cœur, pour ma famille, c’est trop important et je suis trop content. Vraiment, je suis très tranquille aussi en même temps », a confié l’international argentin dans une vidéo diffusée par l’OM, montrant les coulisses de son arrivée.

Balerdi et Rulli m’ont expliqué qu’ici, c’est comme en Argentine

Les mots de Medina témoignent d’une forte implication émotionnelle. En cinq saisons avec Lens, il a disputé 151 matchs, inscrit 8 buts et délivré 6 passes décisives (source : Sofascore). Un bilan solide qui explique l’intérêt de l’OM. Son départ, bien que chargé d’émotion, est compensé par l’excitation de rejoindre Marseille, où il retrouvera plusieurs compatriotes, dont Leonardo Balerdi et Geronimo Rulli.

« Les supporters, c’est ce qui m’a le plus marqué à Lens, et ici, on me dit que c’est pareil. Ça me touche beaucoup », a-t-il ajouté, mettant en avant l’importance de la relation avec les fans.

Un renfort stratégique pour De Zerbi

Le recrutement de Facundo Medina s’inscrit dans la stratégie ambitieuse de Roberto De Zerbi pour renforcer la défense olympienne et particulièrement le côté gauche. Grâce à son engagement physique, sa qualité de relance et son expérience du haut niveau, il représente un atout de poids pour l’OM, en vue des objectifs en Ligue 1 et en Ligue des Champions.