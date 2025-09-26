OM : Le groupe avec 2 blessés et 4 choix face à Strasbourg !

L’Olympique de Marseille se déplace à Strasbourg ce week-end pour une nouvelle journée de Ligue 1. En conférence de presse ce jeudi, Roberto De Zerbi a livré un message clair sur les ambitions de son équipe. L’entraîneur italien a dévoilé la liste des joueurs retenus, avec un groupe élargi de 21 éléments.

Face au RC Strasbourg, De Zerbi a choisi de miser sur la continuité en convoquant l’ensemble des recrues estivales. « Nous avons besoin de tout le monde et je suis satisfait de voir les nouveaux rapidement intégrés au projet », a-t-il déclaré devant les médias. Une manière de réaffirmer la volonté de construire un collectif compétitif dès les premières semaines de la saison.

Kondogbia et Traoré blessés !

Le groupe olympien

Gardiens :

Rulli, Vermot, De Lange Défenseurs : Aguerd, Balerdi, Egan-Riley, Emerson, Medina, Murillo, Pavard, Weah

Milieux :

Gomes, Hojbjerg, Kondogbia, Nadir, O’Riley, Vermeeren

Attaquants :

Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Paixao, Vaz

Absents :

Kondogbia, Traoré (blessés) Garcia, Maupay, Lirola, Bakola (choix)

Le groupe olympien se compose de trois gardiens (Rulli, Vermot, De Lange), huit défenseurs (Aguerd, Balerdi, Egan-Riley, Emerson, Medina, Murillo, Pavard, Weah), six milieux (Gomes, Hojbjerg, Kondogbia, Nadir, O’Riley, Vermeeren) et quatre attaquants (Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Paixao, Vaz).

Deux absences sont à signaler pour cause de blessure : Geoffrey Kondogbia et Traoré. D’autres joueurs ne figurent pas dans la liste pour des raisons sportives, à savoir Garcia, Maupay, Lirola et le jeune Bakola.

“Je me rappelle bien de ces matchs, surtout celui à Strasbourg où nous étions euphoriques après notre victoire à Lyon. On était tombé. Après le PSG, la première pensée, c’est Strasbourg qui a des bons joueurs, jeunes, qui courent et qui sont bien organisés. Ce ne sont pas des joueurs choisis au hasard. ils sont jeunes avec une valeur économique importante. C’est un match difficile. Vendredi, on sera encore plus attendu avec les projecteurs pointés sur nous. Quand tu veux bien faire les choses, que tu bats le PSG, c’est normal d’avoir la pression”, a insisté De Zerbi.

#RCSAOM Pas de surprises dans le groupe de De Zerbi, Kondogbia et Traoré absents ! pic.twitter.com/tWYXugUTFi — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 26, 2025



A lire : Strasbourg – OM : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match en direct ?

Un effectif en quête de stabilité

L’OM cherche encore sa pleine vitesse de croisière après un mercato agité. Avec des renforts dans toutes les lignes, De Zerbi espère rapidement trouver la bonne formule. L’intégration de profils comme Greenwood, O’Riley ou encore Vermeeren pourrait jouer un rôle décisif dans les semaines à venir.

Ce déplacement à Strasbourg sera un test pour jauger la capacité de l’OM à imposer son style et confirmer ses ambitions. Avec un groupe riche et compétitif, De Zerbi veut lancer une dynamique positive. « Nous savons que chaque match est une bataille, mais l’OM doit montrer son identité et sa force », a conclu le technicien.

Pour Parier sur le match OM PSG rendez vous chez notre partenaire UNIBET :

Bénéficiez de 10€ de Bonus bets (sans CB) avec le code “FCM 10″ en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr

*Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.