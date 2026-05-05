Mercato OM : “80% des joueurs” veulent partir

La fin de saison s’annonce électrique du côté de l’Olympique de Marseille. Entre résultats décevants et incertitudes en interne, le climat autour du club phocéen se tend, et les déclarations venues du plateau de L’Équipe de Greg n’ont fait qu’accentuer ce malaise.

“80% des joueurs se voient ailleurs”

Invité de l’émission diffusée sur La Chaîne L’Équipe, le journaliste Anthony Clément a livré une analyse particulièrement alarmante de la situation marseillaise. Selon lui, une immense majorité de l’effectif aurait déjà la tête loin de la Canebière :

Plus personne ne veut prendre la parole dans cette équipe. 80% des joueurs se voient ailleurs, ceux qui voudraient rester se posent aussi des questions parce qu’ils n’ont pas de nouvelles d’en-haut puisqu’il n’y a pas d’en-haut. Le directeur sportif va partir, l’entraîneur on sait qu’il va partir. J’acte déjà son départ ? Oui parce que l’objectif c’était la 3e place et la Coupe de France, il n’y a ni l’un, ni l’autre

Un constat brut, qui en dit long sur le climat actuel au sein du vestiaire. Plus inquiétant encore, même les joueurs désireux de rester exprimeraient des doutes face au flou qui entoure l’avenir du club.

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Une fin de saison sans enjeu majeur

Sur le plan sportif, la dynamique est tout aussi préoccupante. À deux journées de la fin, l’OM accuse un retard de sept points sur l’Olympique Lyonnais et de cinq unités sur le LOSC Lille. Autant dire que les espoirs de qualification pour la Ligue des champions se sont envolés.

Une situation qui vient sceller une saison globalement décevante et qui pousse déjà le club à se projeter vers une reconstruction.

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Un été sous haute tension

L’été s’annonce donc particulièrement agité à Marseille. L’arrivée annoncée de Stéphane Richard à la présidence, prévue pour juillet, pourrait marquer un tournant majeur. Le futur dirigeant aura la lourde tâche de rebâtir une structure stable, en nommant un nouveau directeur sportif et un entraîneur.

Côté effectif, plusieurs cadres sont annoncés sur le départ, à l’image de Leonardo Balerdi, Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang, Pierre-Emile Højbjerg ou encore Geoffrey Kondogbia.

Entre incertitudes sportives et bouleversements structurels, l’OM s’apprête à vivre un mercato estival crucial… avec le risque d’un profond renouvellement d’effectif.