4 absents face au PSG, Ounahi relancé et bonne nouvelle pour Nadir… Les 3 infos OM de ce vendredi !

L’Olympique de Marseille se déplace au Parc des Princes dimanche soir pour affronter le Paris Saint-Germain dans un Classique sous haute tension. À l’approche de cette rencontre, Roberto De Zerbi doit composer avec plusieurs absences et un retour important.

Suspendu lors des deux derniers matchs, Derek Cornelius est de nouveau disponible pour renforcer la défense olympienne. En revanche, l’OM devra encore patienter avant de récupérer Faris Moumbagna, toujours en phase de réathlétisation. L’attaquant camerounais ne devrait pas retrouver les terrains avant la fin du mois d’avril.

Cornélius de retour, Kondogbia au milieu ?

Le milieu de terrain marseillais sera privé de Pierre-Emile Højbjerg pour ce Classique PSG – OM, victime d’une lésion musculaire au mollet gauche. Son absence constitue un coup dur pour l’équipe de De Zerbi, qui devra trouver une solution pour compenser son impact au cœur du jeu. « Hojbjerg va nous manquer. Quand il est là, je suis toujours plus tranquille. C’est quelqu’un qui est intelligent au niveau du football, qui est très fort techniquement. Mais il faut qu’on trouve une solution. Essayer de faire le match comme le ferait notre OM avec les mêmes caractéristiques. À son poste, j’ai Nadir, Rongier et Kondogbia. On verra qui jouera dimanche, mais ce sera sans doute un des trois », a déclaré l’entraîneur italien. Valentin Rongier tient la corde pour remplacer le Danois, mais Geoffrey Kondogbia et Bilal Nadir sont également en lice.

Hojbjerg, Harit et Murillo forfaits !

Autre mauvaise nouvelle pour l’OM, l’indisponibilité de Amine Harit, toujours gêné par une blessure au mollet. Amir Murillo, touché aux ischio-jambiers contre Nantes, est également forfait. En défense, une incertitude demeure sur le poste de défenseur central droit. Pol Lirola et Luiz Felipe Ramos sont en concurrence pour accompagner Leonardo Balerdi dans l’arrière-garde marseillaise.

Avec ces nombreux absents, l’OM devra se montrer solide face à un PSG en pleine confiance. De Zerbi espère que son groupe saura répondre présent pour ce choc crucial du championnat.

Ounahi retrouve son niveau, retour à l’OM cet été ?

Prêté par l’Olympique de Marseille au Panathinaïkos, Azzedine Ounahi retrouve un bon niveau de jeu en Grèce. Cependant, le club athénien ne devrait pas lever son option d’achat fixée à 11 millions d’euros, jugée trop élevée.

L’international marocain a une nouvelle fois montré de belles choses en Ligue Europa Conférence lors du huitième de finale retour face à la Fiorentina. Titulaire, il s’est illustré malgré la défaite de son équipe (3-1). Dès l’entame du match, la Fiorentina a renversé la situation après la victoire 3-2 du Panathinaïkos à l’aller. Menés 2-0 à la pause, les Grecs ont encaissé un troisième but avant de réduire l’écart sur penalty en fin de rencontre. Malgré une prestation combative d’Ounahi, son équipe n’a pas pu renverser le score.

Le journaliste Hakim Zhouri a commenté la prestation du milieu de terrain sur son compte X : « Ounahi étincelant ce soir en Conférence League… il a retrouvé de la confiance et un jeu fluide. Une chance à l’OM l’été prochain ? Si l’OM décide de le garder, j’en suis sûr. Le Pana ne veut pas lever l’option d’achat de son prêt ? Ils aimeraient le garder mais n’ont pas les moyens de mettre la somme demandée… ils espèrent que l’OM voudra bien négocier. »

Selon Sportime, le Panathinaïkos ne souhaite pas négocier le transfert définitif d’Ounahi en raison d’un manque de régularité. Malgré des performances intéressantes, le président Giannis Alafouzos estime que l’investissement ne serait pas rentable. C’est bien le montant de l’OA qui semble refroidir le club car le milieu donne satisfaction sur le terrain !

Le Pana ne lèvera pas l’OA de 11M€

L’avenir d’Ounahi semble donc incertain. Son retour à l’OM pourrait être une option, mais tout dépendra des choix du club phocéen cet été.

Première convocation chez A marocains pour Nadir !

Après une longue blessure, le jeune milieu de terrain de l’OM, Bilal Nadir a réussi à convaincre son coach Roberto De Zerbi au point de dépasser Ismaël Koné dans la hiérarchie. Ce dernier a été sélectionné par le Maroc pour disputer les prochains matchs de qualification à la Coupe du Monde 2026 contre le Niger et la Tanzanie.

Une première convocation chez les A pour le joueur de 21 ans, qui comptait jusque-là deux apparitions avec les Espoirs marocains (1 but). Longtemps éloigné des terrains en raison d’une grave blessure (lésion partielle du ligament croisé antérieur du genou gauche) subie la saison dernière en Coupe de France face à Rennes, Bilal Nadir a fait son retour dans le groupe olympien le 23 novembre dernier, lors de la victoire de l’OM à Lens (1-3). Depuis, le milieu de terrain a su gagner la confiance de Roberto De Zerbi et grappiller du temps de jeu.

لائحة منتخبنا الوطني المستدعاة لمباراتي النيجر و تنزانيا 🔛 The first squad list of 2025 𝐈𝐒 𝐇𝐄𝐑𝐄 #DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/jCT8TlaU2T — Équipe du Maroc (@EnMaroc) March 14, 2025

Il a notamment doublé Ismaël Koné dans la hiérarchie avant le départ de ce dernier à Rennes. Son ascension s’est traduite par quatre titularisations cette saison, dont un match marquant face au Havre, où il a inscrit son premier but sous les couleurs marseillaises. Il a ensuite été aligné dès le coup d’envoi contre Strasbourg, Lyon et Lens le week-end dernier.

Ses bonnes performances n’ont pas laissé indifférent Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, qui a décidé de l’intégrer à son groupe pour ces deux rencontres cruciales en vue de la qualification pour la Coupe du Monde 2026.

Dans cette liste figure également Azzedine Ounahi, prêté par l’OM au Panathinaïkos l’été dernier. Le milieu de terrain continue d’avoir la confiance de Regragui malgré son exil en Grèce.

Cette convocation vient récompenser le travail de Bilal Nadir, qui avait prolongé son contrat avec l’OM jusqu’en 2026, peu de temps après sa blessure. Un retour en force pour un joueur qui s’impose peu à peu dans le paysage marseillais et international.