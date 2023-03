OM – Annecy (2-2 / TAB 7-8) : Ridicules !!

L’Olympique de Marseille s’incline aux tirs au but 7-8 face au FC Annecy à l’occasion de ce quart de finale de Coupe de France. Une sacrée occasion de titre qui s’envole lamentablement !

OM 2 2 Annecy Jordan Veretout (29ème minute) Moïse Sahi (53ème minute) François-Régis Mughe (96ème minute) Kevin Mouanga (59ème minute)

Le onze de l’OM face à Lorient :

Lopez

Mbemba Balerdi KolasinacKaboré Guendouzi Veretout Clauss Malinovskyi Payet Sanchez

Le match

L’OM a dominé cette première mi-temps. A la 11ème minute Payet tente une frappe à l’entrée de la surface de réparation mais le gardien Callens capte le ballon. Deux minutes plus tard Malinovskyi tente un centre, côté droit mais le gardien l’attrape facilement. A la 16ème minute Pajot reçoit un centre dans la surface de Pau Lopez. Mais un mauvais contrôle l’empêche de tirer. 19ème minute Malinovskyi sert parfaitement Clauss qui marque, mais le but est refusé pour un hors-jeu. A la 23ème minute Kaboré sert Alexis Sanchez sur une longue passe mais le tir du chilien est contré par Callens. Jordan Veretout ouvre le score à 29ème minute sur une passe décisive de Clauss, servi en transversale par Sanchez. A la 40ème minute Bastian commet une faute aux abords de la surface. Malinovskyi tente le coup franc directement mais tape la barre transversale. L’OM rentre au vestiaire en menant à la pause.

En seconde mi-temps, à la 50ème minute Kaboré déborde côté droit. Mais il préfère centrer vers Clauss au lieu de tirer. La frappe est complètement dévissée. Annecy résiste et égalise à la 53ème minute grâce à Moïse Sahi. Il élimine facilement un Balerdi trop tendre et ajuste Pau Lopez. Deux minutes plus tard Tudor fait trois changements d’un coup. Rongier remplace Payet et prend le brassard de capitaine. Tavares remplace Kolasinac et Ounahi remplace Kaboré. Annecy prend l’avantage 2-1 sur corner grâce à Kevin Mouanga, buteur de la tête. L’OM est bousculé par Annecy. Vitinha rentre en jeu à la 67ème minute à la place de Malinovskyi. Sur un corner à la 71ème minute Chancel Mbemba voit sa tête finir sur le poteau d’Annecy. 77ème minute Nuno Tavares déborde sur le côté gauche et centre pour Vitinha. La frappe du portugais est déviée par un défenseur d’Annecy. Ounahi tente une frappe enroulé à la 81ème minute mais sa frappe n’est pas cadrée. Après une vérification vidéo l’arbitre accorde un pénalty pour l’OM pour une main. Thomas Callens arrête ce pénalty frappé coté droit par Alexis Sanchez. 6 minutes de temps additionnels sont rajoutées à ce match. Jordan Veretout blessé sur un tacle est remplacé par François-Régis Mughe. A la 96ème minute, le minot François-Régis Mughe marque sur un centre lobé et égalise à la dernière minute.

L’OM ne profite pas de ce retour inespéré et se fait sortir aux tirs au but, pourtant Lopez avait arrêté le premier, mais Tavares et Balerdi ont ratés… Quelle honte !