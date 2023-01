OM : Le club va récupérer 600 000 euros

L’Olympique de Marseille et la marque D&P du rappeur marseillais JUL ont lancé une collaboration. La Provence indique que le club va récupérer 600 000 euros.

L’OM a signé ce mercredi soir une collaboration avec D&P du rappeur JUL pour que la marque soit présence sur la manche des maillots des Marseillais lors des six prochains mois. La Provence indique ce samedi la somme que va rapporter cette collab’ : 600 000 euros. Le quotidien local précise cependant que ce deal est en dessous des prix habituels pour une apparition sur la manche des joueurs de l’OM.

Après avoir rempli le Vélodrome en juin, le rappeur marseillais aux quinze doubles disques de platine réalise un nouveau rêve en s’affichant sur le maillot de l’OM 🔵⚪#OM #TeamOM https://t.co/gHVPVqjCBz — La Provence OM (@OMLaProvence) January 14, 2023

COLLAB’ OM x D&P

« L’Olympique de Marseille et D’or et de platine, label emblématique du rappeur marseillais JuL, sont fiers d’annoncer une collaboration inédite.Dès samedi, pour le premier match de l’année 2023 à l’Orange Vélodrome, et jusqu’à la fin de la saison, le logo D&P s’affichera sur la manche du maillot des équipes professionnelle masculines et féminines de l’Olympique de Marseille. L’Olympique de Marseille et JuL, le football et la musique, c’est la rencontre de deux univers avec la même passion dans le cœur : la cité phocéenne. Cette collaboration permet aussi de rassembler deux des communautés les plus actives et engagées de France et d’Europe. Cette saison, l’OM se place parmi les meilleurs clubs de football européens en termes d’engagement digital et réalise, à l’Orange Vélodrome, l’une des meilleures affluences de l’histoire du football français. De son côté, l’artiste marseillais est devenu le rappeur français le plus streamé de l’histoire. Supporter de l’OM, le natif de Marseille a toujours été connecté au club. Faisant régulièrement référence à l’équipe marseillaise dans ses textes, le plus gros vendeur de disque de l’histoire du rap français a rempli l’Orange Vélodrome en juin dernier pour un concert exceptionnel. Avec cette association, l’artiste affirme son engagement pour le projet porté par l’Olympique de Marseille. Le club renforce encore une fois sa capacité et volonté absolue d’agir comme acteur fédérateur de son territoire qui lie et fait rayonner les porte-drapeaux de la ville de Marseille et sa culture. La collaboration permettra aussi la création d’expériences uniques et de contenus exclusifs, pour les supporters olympiens et les fans de l’artiste. » Source : Communiqué OM (13/01/23)