A quoi ressemble le HAC avant d’affronter l’OM ?

Avant la reprise de la Ligue 1, l’Olympique de Marseille reçoit ce samedi soir le HAC dans le cadre de la 8e journée. Après une première partie de saison 2025-2026 difficile, les hommes de Didier Digard espèrent trouver un second souffle. Actuellement 14es du classement (1 victoire, 3 nuls, 3 défaites), les Havrais restent sur un nul encourageant face à Rennes (2-2) avant la trêve internationale.

Une équipe profondément remaniée

Le mercato 2025 du HAC a été marqué par un renouvellement massif de l’effectif. Le club normand a misé sur des arrivées libres à forte rotation : Felix Mambimbi, Mory Diaw, Thomas Delaine ou encore Ayumu Seko sont venus renforcer les rangs. Deux prêts offensifs, ceux de Reda Khadra (Reims) et Damian Pizzaro (Udinese), viennent compléter le secteur offensif. Côté départs, le club a perdu plusieurs cadres, notamment Daler Kuzyaev, Arthur Desmas, André Ayew, Josué Casimir ou encore Aliou Thiaré.

Ce grand remaniement explique en partie le début de saison poussif des Havrais. Le collectif de Digard peine encore à trouver ses repères, notamment défensivement, avec 10 buts encaissés en 7 matchs. L’animation offensive repose principalement sur Ibrahim Soumaré, auteur de 3 buts, et Rassoul Ndiaye, souvent impliqué dans les phases de transition.

Un style de jeu encore en rodage

Sous les ordres de Didier Digard, le Havre évolue généralement en 4-5-1, un système compact basé sur la solidité du bloc et la projection rapide vers l’avant. Si la défense, menée par le capitaine Arouna Sangante, manque encore de constance, le milieu de terrain avec Ndiaye, Kechta et Seko affiche une belle activité. En revanche, le manque d’efficacité de Samatta, seul en pointe, reste un problème récurrent.

Le HAC veut désormais concentrer toutes ses forces sur le championnat. La déplacement dans un Vélodorme bouillant face à l’OM s’annonce comme un test majeur pour évaluer les progrès du groupe. Une victoire permettrait aux Normands de reprendre confiance et de se donner de l’air au classement, tandis que les Marseillais viseront un succès pour rester sur le podium.

Ce duel entre une équipe en quête de repères et un OM ambitieux promet un affrontement tactique intéressant !